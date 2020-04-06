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В Минздраве заведениям питания напомнили о социальной дистанции

В Минздраве заведениям питания напомнили о социальной дистанции
01:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Минздрав просит заведения общественного питания позаботится о безопасности своих клиентов.

Заведения общественного питания, работающие на выдачу заказов с собой, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции в очередях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

"Обращаемся к заведениям питания, работающим на выдачу заказов с собой. Будьте сознательными, позаботьтесь о безопасности своих клиентов. Обеспечьте соблюдение социальной дистанции в очередях. Не используйте толпы. Расстояние между людьми должно быть не менее 1,5-2 метров", - говорится в сообщении.

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В таких заведениях рекомендуется сделать разметку на полу: краской или наклейками.

Напоминаем, единый государственный протокол лечения больных коронавирусом в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов, подчеркивает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Рестораны, Бары, Коронавирус.
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