Глава Минздрава о коронавирусе: Мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты

Единый государственный протокол лечения больных коронавирусом в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов, подчеркивает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Мы создали протокол лечения... На сегодняшний день не существует ни одного лекарственного средства с показаниями Covid-19. Это все доказательная современная медицина, как лечит весь мир... Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан... я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", - сказал министр в ходе прямого включения на телеканале "1+1" в воскресенье вечером.
Министр подчеркнул: "Хочу сказать, что группа лучших врачей в стране работает над этим протоколом, продолжает рассматривать различные варианты, следит практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения".
Степанов отметил, что максимальные усилия медиков направлены на разработку механизма лечения, которое бы позволило минимизировать летальные последствия Covid-19.
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