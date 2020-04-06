В Минздраве пообещали расширить протокол лечения COVID-19

Новости Украины:Единый государственный протокол лечения больных коронавирусом в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов.

Государственный протокол лечения больных от COVID-19 в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного телеканалов, передает Громадське.

"Хочу сказать, что группа лучших врачей в стране работает над этим протоколом, продолжает рассматривать различные варианты, следит практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения", — сказал Степанов.

Степанов отметил, что максимальные усилия медиков направлены на разработку механизма лечения, который бы позволил минимизировать летальные последствия COVID-19.

"На сегодня не существует ни одного лекарственного средства с показаниями COVID-19. Это все современная доказательная медицина, как лечит весь мир... Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан... Я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", — добавил министр.

Напомним: по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 37 летальных, 27 пациентов выздоровели.