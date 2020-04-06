У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Новости Украины:От имени Стефан (Степан) образовано женское имя Стефания, в русском языке звучащее как Степанида.

Имя Степан в переводе с древнегреческого "стефанос" означает "венок", "корона". Церковнославянская форма, принятая в православии – Стефан. Это имя широко распространено в Европе в формах Этьен, Эстебан, Иштван, Стивен.

Степан отличается свой наблюдательностью. Он хороший организатор и очень реально смотрит на вещи. Мужчина покоряет всех своим волевым характером, оригинальным мышлением и вдумчивостью. Общение с ним вдохновляет на совершение поступков.

Степан обладает сильным и незаурядным характером. У него сильно развито чувство собственного достоинства. Мужчина абсолютно уверен в своих выдающихся способностях. При этом это очень добрый человек. Он не злопамятен, не стремится полностью контролировать близких, умеет платить преданностью за терпение с их стороны.

Психика Степана достаточно устойчива. Его очень сложно как вывести из себя, так и раскачать на какие–либо решительные действия. Степан неохотно воспринимает новое, не приемлет ломки устоявшихся привычек.

Мужчина с именем Степан наделен умом практического склада и отличной памятью. Степан неизменно спокоен. В его жизни не бывает бурных страстей, со всеми без исключения людьми он общается прохладно.

Женское общество Степан очень ценит. Способен "тонуть" в любви, легко возбудим. Однако при этом Степан стремится всегда держать в узде свой темперамент и не сдерживает себя только при близости. В эти моменты мужчина щедр на слова страсти.

В женщинах Степан ценит неприступность, ему интересно завоёвывать женщин. Флирт для Стёпы имеет большое значение. В отношениях этот мужчина всегда старается внести нечто новое.

Гармонии в браке Степан сможет достичь, если выберет в супруги женщину спокойного нрава. Но даже и тогда отношения в семье не будут складываться безоблачно. У жены слишком много поводов для ревности, что часто приводит к разводу, а за разводом у Степана нередко следует новый брак. Все семейные заботы Степан перекладывает на жену, даже детьми занимается только иногда.

Смысл жизни для Степана – в общении. Это способный на выдумки человек, наделённый отличным чувством юмора, которое помогает ему в сложные жизненные минуты. Всё, что этому мужчине известно о флирте и близости, в большей мере формируется литературой и фильмами. Кроме того, Степан – большой любитель поговорить на откровенные темы с друзьями. Степан чувствует себя как рыба в воде в женском обществе, хотя у него есть целая куча друзей и среди мужчин. Степаны всегда со всеми на короткой ноге, обид не помнят, но вот для красного словца могут и выболтать чью-то тайну или секрет.

Поздравления

Мы тебя хотим поздравить,

Пожелать тебе, Степан,

Чтобы ты отдыхал почаще

И объездил много стран,

Чтоб на все свои вопросы

Ты ответы находил,

Чтоб в семье все было гладко,

Чтоб всегда ты счастлив был!

Дорогой наш человек,

Верный и надежный,

Ты, Степан, чудесный друг,

Нам с тобой не сложно!

Пожелаем много лет,

Крепкого здоровья,

Жизни без проблем и бед,

С радостью, с любовью.

Поздравляем мы Степана

В этот день, веселья час

И желаем, чтоб румяным

Оставался, как сейчас

Чтобы деньги в доме были

Не хворал чтоб, не болел

Чтоб с женою мирно жили

Чтобы прибыль шла от дел

Чтоб всего, чего ты хочешь

Ты, Степан, добиться смог

Чтоб был счастлив дни и ночи

Вот тебе наш поздравок!

Стефан, Степашка, Дядя Степа..

Гляди, как твоих тезок много.

Все, без сомнения, — таланты.

Историй ярких фигуранты.

Ты обаятельный мужчина.

Надежный, сильный, справедливый.

Таких — на пальцах перечесть.

И это, верь, совсем не лесть.

Степану я желаю чаще быть с друзьями,

Работа, дом — это конечно хорошо.

Но можно съездить за грибами,

Или компанией шумной посетить кино.

Пусть времени у Степы на все хватит,

Пускай работа будет чуточку легка.

Пусть свой кусочек пирога отхватит,

Чтобы был таким веселым ты всегда.

Столько друзей, столько знакомых,

Ты без общения не проживешь,

Степан, дорогой, тебя поздравляю,

Ты счастье всем людям просто даешь.

И я сегодня тебе пожелаю,

Успеха, удачи, конечно добра,

Несчастья пускай от тебя отступают,

И воплотиться в реальность мечта!

В наш короткий поздравок,

Как в волшебный сундучок,

Мы сложили счастье, радость,

Мир, добро, любовь и сладость.

Смех, веселье и удачу,

В банке счёт, машину, дачу.

Повышение зарплаты,

Турпутёвку в Эмираты.

Наш подарок, без обмана,

В День рождения Степана.

В светлый день Рождения Степана

Дарим ему это поздравок.

Чтобы он среди всей жизни океана

Отыскал заветный счастья островок.

Чтобы солнце грело и светило ярче,

Чтоб улыбка не сходила с глаз,

Если сердце плачет — пусть от счастья плачет,

Пусть счастливым будет каждый час.