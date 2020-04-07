Ночные заморозки, а днем до 18 тепла: украинцев предупреждают о больших перепадах температуры

Новости Украины:Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине.

В ближайшие сутки, 7 апреля, сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, а также ожидается холодная ночь и интенсивный прогрев воздуха днем, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, на юге и востоке северо-восточный 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 2-7° мороза в Одесской области 1-6° тепла; днем 12-17° тепла, в западных областях местами до 20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 5-10° тепла.

Укргидрометцентр также предупреждает, что 7 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

В Киеве - без осадков. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем 14-16 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 апреля самая высокая температура днем была 26,5 в 1975г., самая низкая ночью -5,8 в 1929г.

Прогноз погоды на 7 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 7 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15... +17

Львов – +14... +16

Ивано-Франковск – +14... +16

Тернополь – +13... +15

Черновцы – +13... +15

Хмельницкий – +13... +15

Луцк – +14... +16

Ровно – +14... +16

Житомир – +13... +15

Винница – +13... +15

Одесса – +13... +15

Николаев – +13... +15

Херсон – +13... +15

Симферополь – +12... +14

Кропивницкий – +12... +14

Черкассы – +12... +14

Чернигов – +12... +14

Сумы – +10... +12

Полтава – +11... +13

Днепр – +13... +15

Запорожье – +12... +14

Донецк – +11... +13

Луганск – +10... +12

Харьков – +11... +13

Киев – +12... +14

В среду, 8 апреля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, в северных областях западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Луганской, Донецкой, в Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 17-22° тепла, на юго-востоке страны 12-17°.

Кроме того, ночью 8 апреля в восточных и Запорожской областях сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый); в Херсонской, Днепропетровской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).

В Киеве 8 апреля без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua

9 апреля в Украине также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, 8 апреля в северных областях западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 8 апреля в восточных и Запорожской областях сильные заморозки 0-5°, в Херсонской, Днепропетровской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем в стране 15-20° тепла, в юго-западной части до 22°, на юго-востоке 12-17°.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, 9 апреля переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua

10 апреля в западных, северных, днем и в центральных и восточных областях небольшой дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 14-20°, на юге Одесчины до 24°, в западных и северных областях 10-16°. В столице небольшой дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

11 апреля в Украине без осадков, только ночью в восточных областях, днем в Карпатском регионе небольшой дождь, температура ночью 1-7° тепла, в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-16° тепла.

11 апреля в Киеве без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.