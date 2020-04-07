Скачать
Вторник, 07.04.2020
Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
"Кризис, который мы должны преодолеть": Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы и обряды 7 апреля
Благовещение: приметы и обряды 7 апреля

Ночные заморозки, а днем до 18 тепла: украинцев предупреждают о больших перепадах температуры

Смотрите фото (6)
Ночные заморозки, а днем до 18 тепла: украинцев предупреждают о больших перепадах температуры
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Холодные ночи и теплые дни ожидаются в ближайшие дни в Украине.

В ближайшие сутки, 7 апреля, сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, а также ожидается холодная ночь и интенсивный прогрев воздуха днем, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, на юге и востоке северо-восточный 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 2-7° мороза в Одесской области 1-6° тепла; днем 12-17° тепла, в западных областях местами до 20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 5-10° тепла.

Укргидрометцентр также предупреждает, что 7 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

В Киеве - без осадков. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем 14-16 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 апреля самая высокая температура днем была 26,5 в 1975г., самая низкая ночью -5,8 в 1929г.

Прогноз погоды на 7 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 7 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +15... +17
  • Львов – +14... +16
  • Ивано-Франковск – +14... +16
  • Тернополь – +13... +15
  • Черновцы – +13... +15
  • Хмельницкий – +13... +15
  • Луцк – +14... +16
  • Ровно – +14... +16
  • Житомир – +13... +15
  • Винница – +13... +15
  • Одесса – +13... +15
  • Николаев – +13... +15
  • Херсон – +13... +15
  • Симферополь – +12... +14
  • Кропивницкий – +12... +14
  • Черкассы – +12... +14
  • Чернигов – +12... +14
  • Сумы – +10... +12
  • Полтава – +11... +13
  • Днепр – +13... +15
  • Запорожье – +12... +14
  • Донецк – +11... +13
  • Луганск – +10... +12
  • Харьков – +11... +13
  • Киев – +12... +14

В среду, 8 апреля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, в северных областях западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Луганской, Донецкой, в Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 17-22° тепла, на юго-востоке страны 12-17°.

Кроме того, ночью 8 апреля в восточных и Запорожской областях сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый); в Херсонской, Днепропетровской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).

В Киеве 8 апреля без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua

9 апреля в Украине также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, 8 апреля в северных областях западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 8 апреля в восточных и Запорожской областях сильные заморозки 0-5°, в Херсонской, Днепропетровской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем в стране 15-20° тепла, в юго-западной части до 22°, на юго-востоке 12-17°.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, 9 апреля переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua

10 апреля в западных, северных, днем и в центральных и восточных областях небольшой дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 14-20°, на юге Одесчины до 24°, в западных и северных областях 10-16°. В столице небольшой дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

11 апреля в Украине без осадков, только ночью в восточных областях, днем в Карпатском регионе небольшой дождь, температура ночью 1-7° тепла, в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-16° тепла.

11 апреля в Киеве без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
03 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
04 Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
05 Зеленский пообщался с Помпео: детали разговора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ухудшение качества воздуха в Киеве: в Укргидрометцентре объяснили причины
Смог в Киеве: Укргидрометцентр отчитался о ситуации
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
&quot;Неделю начали лихо&quot;: НБУ выкупил $186 миллионов на валютном рынке
Нацбанк пополнил валютные резервы на $186 миллионов
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь