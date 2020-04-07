У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Имя Вячеслав произошло от древнерусских слов "вяче", означающее "больше", и "слав", то есть "слава". Старинная форма имени – Вечеслав, Вяцеслав. Аналогами имени Вячеслав, употребляемыми в других славянских языках, являются Венцеслав и Вацлав.
Уменьшительно-ласкательное обращение Слава также является краткой формой ко многим мужским (Белослав, Борислав, Радослав, Братислав, Ярослав, Милослав, Мстислав, Святослав, Бронислав, Станислав, Вышеслав, Истислав, Ладислав, Горислав, Владислав и т.п.) и женским (Белослава, Ярослава, Милослава, Воислава, Венцеслава, Бронислава, Доброслава, Святослава, Светислава, Мирослава, Горислава, Вацлава, Златослава, Владислава и т.п.) именам.
Вячеслав очень жаждет славы. У него сильное стремление к лидерству, конкуренции. Но бывает, что трудности, которые возникают у него на пути, заставляют Вячеслава отказаться от задуманного и полностью сложить оружие, не принимать никакого участия в дальнейшем. В таких случаях Вячеслав может быть полностью морально раздавлен и ему очень тяжело будет встать вновь на ноги, обрести силу и веру в себя.
Вячеслав может поддерживать хорошие отношения с окружающими и хотел бы, чтобы все вокруг были довольны. Но вот если он решил, что разрывает какие-либо отношения, то вернуть былое расположение или добрые отношения будет очень трудно. Вячеслав злопамятен, но не мстителен. Он просто перестанет общаться и поддерживать какие-либо контакты.
Быть руководителем Вячеславу трудно. Хоть в нем и есть желание быть лидером, но в нем не так сильно чувство быть самым первым. Вячеслав очень трудолюбив и кропотлив. Но предпочитает работать лишь над одним делом, не переключаясь на второе, даже если в первом возникла возможность сделать длительный перерыв.
Вячеслав любит совмещать работу с отдыхом при условии, что работа не напряжённая и не потребует много усилий. Ему нравится, чтобы все было по справедливости, но вот отстаивать чьи-то справедливые претензии он не стремится. Просто отойдет в сторону и будет смотреть, как все развивается. При этом всегда будет радеть за справедливость и честные отношения.
В семейной жизни Вячеслав может выглядеть тихоней, но если в нем разбудить его лидерское начало, то он вполне может начать искать справедливости и воплощения его в семье. Выйдя замуж за одного мужчину, со временем женщина может увидеть в нем совершенно другого человека. Вячеслав любит детей, может долго с ними играть в различные настольные игры, но вот подвижные игры ему будут не интересны.
Поздравления
Сегодня я, по праву,
Хочу поздравить Славу,
Всегда хорош, любезен,
Общителен и честен,
Пусть сбудутся желания,
Еще желаем здравия,
Пусть жизнь будет простою,
Душа же — молодою.
И всего я нажелав,
Поздравляю, Вячеслав!
Ты умен, харизматичен,
Ты красив и величав.
Принимай-ка поздравления,
Наш любимый Вячеслав.
Счастья мы тебе желаем,
Чтобы била жизнь ключом,
Будь в хорошем настроении,
Все пусть буден нипочем.
Будут пусть победы в жизни,
Удается все пускай,
Будь здоровым и активным,
Не грусти, не унывай.
Кто в семействе главный, право,
Ну конечно это Слава.
И красив он и умен,
Все, кто знает покорен.
Пусть удачу без хвоста
Ты поймаешь, как кота.
В книге жизни много глав
Мы желаем, Вячеслав.
И богатство чтобы было,
И всегда хватало силы.
На дела, на развлеченья,
И побольше наслажденья.
Желаю много-много счастья,
Желаю в жизни доброты,
Желаю максимум везения,
Чтоб многого достичь смог ты.
Пусть в жизни будет всё отлично,
Здоровье крепким будет пусть.
Желаю жить тебе прилично,
Не подпуская к себе грусть.
Желаю крепких тебе нервов...
Крепчайших, как железа сплав.
От всей души я поздравляю
Тебя сегодня, Вячеслав.
Я желаю тебе, Славик,
Чтоб мудрел и богател,
Чтоб всегда был в доме праздник,
Чтобы вкусности ты ел.
Чтоб проблемы на работе
Разрешались в один счет.
Ни одна болезнь здоровье
Пусть ни разу не возьмет.
Тебе, Вячеслав, поздравления мои,
Ты в жизни достоин счастья, любви.
Пусть имя твое, среди многих прочих
Славу большую тебе напророчит.
Желаю, чтоб был ты удачей обласкан,
И чтоб прозу жизни сделал ты сказкой.
Желаю, чтоб жил на широкую ногу,
А слава тебе расстилала дорогу.
Ты независим, энергичен,
Имеешь жизненный устав.
Прими мои ты поздравленья
И пожеланья, Вячеслав.
Пускай невзгоды все уходят,
О них не будешь вспоминать,
Удача мимо не проходит,
А денег — некуда девать.
И радости побольше, Слава,
Здоровье крепкое имей,
А счастья сладкая приправа
Дни делает пускай светлей.
Поздравляем, Вячеслав,
С праздником чудесным!
Знай, что все в твоих руках,
Можешь быть успешным.
Вся работа, все дела
Спориться пусть будут.
Так дерзай, твори тогда
И поверь ты чуду.
И желаю я любви,
Преданной и нежной.
И по жизни ты иди
С верой и надеждой.