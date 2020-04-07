Скачать
Вторник, 07.04.2020
Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
"Кризис, который мы должны преодолеть": Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы и обряды 7 апреля
Благовещение: приметы и обряды 7 апреля

У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Смотрите фото (8)
У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления
09:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Это имя славянское и переводится как "более славный", "самый славный".

Имя Вячеслав произошло от древнерусских слов "вяче", означающее "больше", и "слав", то есть "слава". Старинная форма имени – Вечеслав, Вяцеслав. Аналогами имени Вячеслав, употребляемыми в других славянских языках, являются Венцеслав и Вацлав.

Уменьшительно-ласкательное обращение Слава также является краткой формой ко многим мужским (Белослав, Борислав, Радослав, Братислав, Ярослав, Милослав, Мстислав, Святослав, Бронислав, Станислав, Вышеслав, Истислав, Ладислав, Горислав, Владислав и т.п.) и женским (Белослава, Ярослава, Милослава, Воислава, Венцеслава, Бронислава, Доброслава, Святослава, Светислава, Мирослава, Горислава, Вацлава, Златослава, Владислава и т.п.) именам.

Вячеслав очень жаждет славы. У него сильное стремление к лидерству, конкуренции. Но бывает, что трудности, которые возникают у него на пути, заставляют Вячеслава отказаться от задуманного и полностью сложить оружие, не принимать никакого участия в дальнейшем. В таких случаях Вячеслав может быть полностью морально раздавлен и ему очень тяжело будет встать вновь на ноги, обрести силу и веру в себя.

Вячеслав может поддерживать хорошие отношения с окружающими и хотел бы, чтобы все вокруг были довольны. Но вот если он решил, что разрывает какие-либо отношения, то вернуть былое расположение или добрые отношения будет очень трудно. Вячеслав злопамятен, но не мстителен. Он просто перестанет общаться и поддерживать какие-либо контакты.

Быть руководителем Вячеславу трудно. Хоть в нем и есть желание быть лидером, но в нем не так сильно чувство быть самым первым. Вячеслав очень трудолюбив и кропотлив. Но предпочитает работать лишь над одним делом, не переключаясь на второе, даже если в первом возникла возможность сделать длительный перерыв.

Вячеслав любит совмещать работу с отдыхом при условии, что работа не напряжённая и не потребует много усилий. Ему нравится, чтобы все было по справедливости, но вот отстаивать чьи-то справедливые претензии он не стремится. Просто отойдет в сторону и будет смотреть, как все развивается. При этом всегда будет радеть за справедливость и честные отношения.

В семейной жизни Вячеслав может выглядеть тихоней, но если в нем разбудить его лидерское начало, то он вполне может начать искать справедливости и воплощения его в семье. Выйдя замуж за одного мужчину, со временем женщина может увидеть в нем совершенно другого человека. Вячеслав любит детей, может долго с ними играть в различные настольные игры, но вот подвижные игры ему будут не интересны.

Поздравления

Сегодня я, по праву,

Хочу поздравить Славу,

Всегда хорош, любезен,

Общителен и честен,

Пусть сбудутся желания,

Еще желаем здравия,

Пусть жизнь будет простою,

Душа же — молодою.

И всего я нажелав,

Поздравляю, Вячеслав!

Ты умен, харизматичен,

Ты красив и величав.

Принимай-ка поздравления,

Наш любимый Вячеслав.

 

Счастья мы тебе желаем,

Чтобы била жизнь ключом,

Будь в хорошем настроении,

Все пусть буден нипочем.

 

Будут пусть победы в жизни,

Удается все пускай,

Будь здоровым и активным,

Не грусти, не унывай.

Кто в семействе главный, право,

Ну конечно это Слава.

И красив он и умен,

Все, кто знает покорен.

 

Пусть удачу без хвоста

Ты поймаешь, как кота.

В книге жизни много глав

Мы желаем, Вячеслав.

 

И богатство чтобы было,

И всегда хватало силы.

На дела, на развлеченья,

И побольше наслажденья.

Красивые поздравления с днем рождения в стихах и картинках

Желаю много-много счастья,

Желаю в жизни доброты,

Желаю максимум везения,

Чтоб многого достичь смог ты.

 

Пусть в жизни будет всё отлично,

Здоровье крепким будет пусть.

Желаю жить тебе прилично,

Не подпуская к себе грусть.

 

Желаю крепких тебе нервов...

Крепчайших, как железа сплав.

От всей души я поздравляю

Тебя сегодня, Вячеслав.

Я желаю тебе, Славик,

Чтоб мудрел и богател,

Чтоб всегда был в доме праздник,

Чтобы вкусности ты ел.

 

Чтоб проблемы на работе

Разрешались в один счет.

Ни одна болезнь здоровье

Пусть ни разу не возьмет.

Тебе, Вячеслав, поздравления мои,

Ты в жизни достоин счастья, любви.

Пусть имя твое, среди многих прочих

Славу большую тебе напророчит.

 

Желаю, чтоб был ты удачей обласкан,

И чтоб прозу жизни сделал ты сказкой.

Желаю, чтоб жил на широкую ногу,

А слава тебе расстилала дорогу.

Ты независим, энергичен,

Имеешь жизненный устав.

Прими мои ты поздравленья

И пожеланья, Вячеслав.

 

Пускай невзгоды все уходят,

О них не будешь вспоминать,

Удача мимо не проходит,

А денег — некуда девать.

 

И радости побольше, Слава,

Здоровье крепкое имей,

А счастья сладкая приправа

Дни делает пускай светлей.

Теплые поздравления с Днем рождения

Поздравляем, Вячеслав,

С праздником чудесным!

Знай, что все в твоих руках,

Можешь быть успешным.

 

Вся работа, все дела

Спориться пусть будут.

Так дерзай, твори тогда

И поверь ты чуду.

 

И желаю я любви,

Преданной и нежной.

И по жизни ты иди

С верой и надеждой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, День ангела, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Поздравление с именинами Вячеслава, Именины (День Ангела) Славы, Именины Вячеслава, Поздравления Славе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
05 Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ухудшение качества воздуха в Киеве: в Укргидрометцентре объяснили причины
Смог в Киеве: Укргидрометцентр отчитался о ситуации
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
Онлайн-уроки для всех классов: расписание, где смотреть
Онлайн-уроки для всех классов: расписание, где смотреть
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь