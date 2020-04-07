У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Это имя славянское и переводится как "более славный", "самый славный".

Имя Вячеслав произошло от древнерусских слов "вяче", означающее "больше", и "слав", то есть "слава". Старинная форма имени – Вечеслав, Вяцеслав. Аналогами имени Вячеслав, употребляемыми в других славянских языках, являются Венцеслав и Вацлав.

Уменьшительно-ласкательное обращение Слава также является краткой формой ко многим мужским (Белослав, Борислав, Радослав, Братислав, Ярослав, Милослав, Мстислав, Святослав, Бронислав, Станислав, Вышеслав, Истислав, Ладислав, Горислав, Владислав и т.п.) и женским (Белослава, Ярослава, Милослава, Воислава, Венцеслава, Бронислава, Доброслава, Святослава, Светислава, Мирослава, Горислава, Вацлава, Златослава, Владислава и т.п.) именам.

Вячеслав очень жаждет славы. У него сильное стремление к лидерству, конкуренции. Но бывает, что трудности, которые возникают у него на пути, заставляют Вячеслава отказаться от задуманного и полностью сложить оружие, не принимать никакого участия в дальнейшем. В таких случаях Вячеслав может быть полностью морально раздавлен и ему очень тяжело будет встать вновь на ноги, обрести силу и веру в себя.

Вячеслав может поддерживать хорошие отношения с окружающими и хотел бы, чтобы все вокруг были довольны. Но вот если он решил, что разрывает какие-либо отношения, то вернуть былое расположение или добрые отношения будет очень трудно. Вячеслав злопамятен, но не мстителен. Он просто перестанет общаться и поддерживать какие-либо контакты.

Быть руководителем Вячеславу трудно. Хоть в нем и есть желание быть лидером, но в нем не так сильно чувство быть самым первым. Вячеслав очень трудолюбив и кропотлив. Но предпочитает работать лишь над одним делом, не переключаясь на второе, даже если в первом возникла возможность сделать длительный перерыв.

Вячеслав любит совмещать работу с отдыхом при условии, что работа не напряжённая и не потребует много усилий. Ему нравится, чтобы все было по справедливости, но вот отстаивать чьи-то справедливые претензии он не стремится. Просто отойдет в сторону и будет смотреть, как все развивается. При этом всегда будет радеть за справедливость и честные отношения.

В семейной жизни Вячеслав может выглядеть тихоней, но если в нем разбудить его лидерское начало, то он вполне может начать искать справедливости и воплощения его в семье. Выйдя замуж за одного мужчину, со временем женщина может увидеть в нем совершенно другого человека. Вячеслав любит детей, может долго с ними играть в различные настольные игры, но вот подвижные игры ему будут не интересны.

Поздравления

Сегодня я, по праву,

Хочу поздравить Славу,

Всегда хорош, любезен,

Общителен и честен,

Пусть сбудутся желания,

Еще желаем здравия,

Пусть жизнь будет простою,

Душа же — молодою.

И всего я нажелав,

Поздравляю, Вячеслав!

Ты умен, харизматичен,

Ты красив и величав.

Принимай-ка поздравления,

Наш любимый Вячеслав.

Счастья мы тебе желаем,

Чтобы била жизнь ключом,

Будь в хорошем настроении,

Все пусть буден нипочем.

Будут пусть победы в жизни,

Удается все пускай,

Будь здоровым и активным,

Не грусти, не унывай.

Кто в семействе главный, право,

Ну конечно это Слава.

И красив он и умен,

Все, кто знает покорен.

Пусть удачу без хвоста

Ты поймаешь, как кота.

В книге жизни много глав

Мы желаем, Вячеслав.

И богатство чтобы было,

И всегда хватало силы.

На дела, на развлеченья,

И побольше наслажденья.

Желаю много-много счастья,

Желаю в жизни доброты,

Желаю максимум везения,

Чтоб многого достичь смог ты.

Пусть в жизни будет всё отлично,

Здоровье крепким будет пусть.

Желаю жить тебе прилично,

Не подпуская к себе грусть.

Желаю крепких тебе нервов...

Крепчайших, как железа сплав.

От всей души я поздравляю

Тебя сегодня, Вячеслав.

Я желаю тебе, Славик,

Чтоб мудрел и богател,

Чтоб всегда был в доме праздник,

Чтобы вкусности ты ел.

Чтоб проблемы на работе

Разрешались в один счет.

Ни одна болезнь здоровье

Пусть ни разу не возьмет.

Тебе, Вячеслав, поздравления мои,

Ты в жизни достоин счастья, любви.

Пусть имя твое, среди многих прочих

Славу большую тебе напророчит.

Желаю, чтоб был ты удачей обласкан,

И чтоб прозу жизни сделал ты сказкой.

Желаю, чтоб жил на широкую ногу,

А слава тебе расстилала дорогу.

Ты независим, энергичен,

Имеешь жизненный устав.

Прими мои ты поздравленья

И пожеланья, Вячеслав.

Пускай невзгоды все уходят,

О них не будешь вспоминать,

Удача мимо не проходит,

А денег — некуда девать.

И радости побольше, Слава,

Здоровье крепкое имей,

А счастья сладкая приправа

Дни делает пускай светлей.

Поздравляем, Вячеслав,

С праздником чудесным!

Знай, что все в твоих руках,

Можешь быть успешным.

Вся работа, все дела

Спориться пусть будут.

Так дерзай, твори тогда

И поверь ты чуду.

И желаю я любви,

Преданной и нежной.

И по жизни ты иди

С верой и надеждой.