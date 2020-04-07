Денисова проверила условия Лукьяновского СИЗО (Видео)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова проводит проверку соблюдения прав заключенных в Киевском следственном изоляторе.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Мы приехали в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", чтобы проверить соблюдение прав заключенных и в том числе мер по нераспространению инфекции COVID-19", - написала Денисова.
Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зарегистрированы 1462 случая заболевания COVID-19.
Больше всего случаев в г. Киев - 253, Тернопольской области - 168, Ивано-Франковской - 160, Черновицкой - 247 случаев.
По словам главного санитарного врача, Украина может проводить в сутки до 30 тысяч тестирований COVID-19 методом ПЦР.