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Денисова проверила условия Лукьяновского СИЗО (Видео)

Денисова проверила условия Лукьяновского СИЗО (Видео)
12:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Людмила Денисова отправилась в Лукьяновское СИЗО, дабы мониторинг условий для заключенных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова проводит проверку соблюдения прав заключенных в Киевском следственном изоляторе.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы приехали в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", чтобы проверить соблюдение прав заключенных и в том числе мер по нераспространению инфекции COVID-19", - написала Денисова.

COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине зарегистрированы 1462 случая заболевания COVID-19.

Больше всего случаев в г. Киев - 253, Тернопольской области - 168, Ивано-Франковской - 160, Черновицкой - 247 случаев.

По словам главного санитарного врача, Украина может проводить в сутки до 30 тысяч тестирований COVID-19 методом ПЦР.

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Все по теме:

Киев, СИЗО, Омбудсмен, Людмила Денисова, Украинский омбудсмен.
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