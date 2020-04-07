COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом

Новости Украины:Больше 20% новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки пришлись на медицинских работников.

За минувшие сутки, 6 апреля, из 143 новых случаев COVID-19 заболели 9 детей и 32 медицинских работника.

Об этом на брифинге 7 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки мы зарегистрировали 143 случая коронавирусной болезни, все они подтверждены лабораторным методом полимеразной цепной реакции, который является золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни в мире. Также был выявлен 521 человек, среди них 41 ребенок, с подозрением на COVID-19. Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни 9 случаев зарегистрированы у детей и, к сожалению, у 32 медицинских работников", - сказал Ляшко.

Он добавил, что из новых 143 случаев в больницы были госпитализированы 35 человек, из которых двое детей и один медработник. Из 35 госпитализированных на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 7 человек.

"Мы можем сказать, что из 143 случаев 7 в критическом, тяжелом состоянии, требующем реанимационных мероприятий", - сказал Ляшко.

Среди 7 летальных случаев, произошедших за сутки, по словам Ляшко, люди в возрасте от 42 до 70 лет. В то же время один летальный случай, который вечером произошел в Александровской больнице в Киеве, еще не вошел в общую статистику, он будет рассмотрен отдельно.

У всех умерших, по словам Ляшко, в возрасте от 60 лет были сопутствующие заболевания, которые привели к несовместимым с жизнью состояниям.

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения находится 691 человек, из них 34 - дети. На аппарате искусственной вентиляции легких - 30 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зарегистрировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 104 ребенка. Рассмотрены 6385 подозрений на COVID-19.

В мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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