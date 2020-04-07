"Исключений нет": Кличко рассказал о закрытии спортплощадок

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко поддержал запрет заниматься спортом на спортивных площадках города, введенный правительством для усиления карантина.

Ограничения, предложенные Кабинетом министров Украины, во время карантина касаются всех, в том числе и спортсменов, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены сейчас прекратили свои тренировки. Даже Олимпийские игры в Токио перенесли", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Он подчеркнул, что если спортсмены думают, что они защищены от вируса, то это не соответствует действительности.

"Те, кто боятся потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье и даже жизнь", - пояснил Кличко.

Он отметил, что "ему тоже не хватает занятий активным спортом как профессиональному спортсмену".

"Я занимаюсь дома", - рассказал Кличко.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 12 человек, из них четверо детей и один медработник.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1462 случая Covid-19, них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.