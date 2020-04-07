В каких случаях пенсионеры могут ходить на работу во время карантина: В Кабмине объяснили

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине только определенным группам пенсионеров можно будет ходить на работу во время карантина.

В период карантина на работу разрешается ходить пенсионерам, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры и не имеют возможности работать удаленно.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале разъяснении относительно ограничений на период карантина для граждан от 60 лет.

"Оставаться дома должны все лица, достигшие 60-летнего возраста", - говорится в разъяснении.

Однако, добавляется, что исключения могут быть в том случае, если гражданин работает на предприятиях критической инфраструктуры и осуществляет мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, и не может работать удаленно. Тогда гражданин должен неукоснительно соблюдать рекомендации по масочному режиму, социальной дистанции в 1,5 метра, иметь удостоверение личности и справки с места работы.

"Во всех остальных случаях ваш работодатель должен перевести вас в режим удаленной работы в определенном вами месте самоизоляции или предоставить отпуск на период действия карантина", - говорится в разъяснении.

Уточняется, что к объектам критической инфраструктуры относятся все структуры государственной, коммунальной или частной формы собственности, бездействие которых приведет к существенным потерям для жизнедеятельности страны.

Также в разъяснении отмечается, что, согласно законодательству, увольнение в период действия карантина запрещено. "Работник может претендовать на отпуск - оплачиваемый или без сохранения заработной платы, или на дистанционную работу. Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск (простой), то государство планирует оплачивать вам 2/3 тарифной ставки оклада на период карантина", - говорится в сообщении.

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