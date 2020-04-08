Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках

Новости Украины:Погода в Украине в среду, 8 апреля, будет теплой и безветренной. В то же время ночью похолодает, местами возможен мороз до -3 градусов.

В Украине в среду, 8 апреля, ясно, без осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в восточных и Запорожской областях сильные заморозки 0-5°; днем 15-20° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Как отмечается в сообщении, в Украине 8 апреля ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 15-20° тепла, в юго-восточных областях 12-17° тепла.

Как предупредили в Гидрометцентре, в ночь на 8 апреля в восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый), на остальной территории страны на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности - желтый). Кроме того, 7-8 апреля на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве 8 апреля ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 17-19° тепла.

По области завтра также ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности - желтый) днем 15-20° тепла. Днем – +18...+ 19 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса тепла.

Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталии Диденко

Днем температура воздуха будет в пределах от +12 до +20 градусов, везде обещают солнце. Теплую погоду прогнозируют на западе страны от +18 до +20 градусов, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.

Немного свежее будет в восточной части Украины и в Крыму – +12...+ 16 градусов тепла. Ветер будет преобладать западных направлений, умеренный. На Севере и Востоке может быть порывистым, порой до сильного.

Ночью похолодает – от +2 до -3 градусов мороза. Самая холодная ночь будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от -1 до -3 градусов.

В Киеве 8 апреля погода будет солнечная и теплая, но с порывистым ветром. Днем – +18...+ 19 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса тепла.

Прогноз погоды на среду, 8 апреля, в городах Украины:

Ужгород – + 18...+ 20

Львов – + 17...+ 19

Ивано-Франковск – + 17...+ 19

Тернополь – + 17...+ 19

Черновцы – + 18...+ 20

Хмельницкий – + 17...+ 19

Луцк – + 18...+ 20

Ровно – + 17...+ 19

Житомир – + 17...+ 19

Винница – + 18...+ 20

Одесса – + 16...+ 18

Николаев – + 16...+ 18

Херсон – + 14...+ 16

Симферополь – + 12...+ 14

Кропивницкий – + 14...+ 16

Черкассы – + 17...+ 19

Чернигов – + 16...+ 18

Суммы – + 16...+ 18

Полтава – + 16...+ 18

Днепр – + 14...+ 16

Запорожье – + 14...+ 16

Донецк – + 14...+ 16

Луганск – + 14...+ 16

Харьков – + 16...+ 18

Киев – + 17...+ 19

9-10 апреля в Украине переменная облачность. 9 апреля без осадков, 10 апреля ночью в западных и северных, днем в большинстве областей страны небольшой дождь. Ветер 9 апреля переменных направлений 3-5 м/с, 10 апреля северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 15-20°, 10 апреля в западных и северных областях 9-14°.

В столице переменная облачность. 9 апреля без осадков, 10 апреля небольшой дождь. Ветер 9 апреля переменных направлений 3-5 м/с, 10 апреля северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 9 апреля 15-20°, 10 апреля 9-14°.

Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

11-12 апреля в Украине будет без осадков, только ночью 11 апреля в восточных областях небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, 11 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, 12 апреля в Украине, кроме юга, сильные заморозки 0-5°; днем 6-12° тепла, на юге, 12 апреля и на западе страны до 16°.

В Киеве без осадков. Температура ночью 11 апреля 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), 12 апреля сильные заморозки 0-5°; днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.