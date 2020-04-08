Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках

В Украине в среду, 8 апреля, ясно, без осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в восточных и Запорожской областях сильные заморозки 0-5°; днем 15-20° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Как отмечается в сообщении, в Украине 8 апреля ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 15-20° тепла, в юго-восточных областях 12-17° тепла.
Как предупредили в Гидрометцентре, в ночь на 8 апреля в восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый), на остальной территории страны на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности - желтый). Кроме того, 7-8 апреля на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В Киеве 8 апреля ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 17-19° тепла.
По области завтра также ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности - желтый) днем 15-20° тепла. Днем – +18...+ 19 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса тепла.
Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды от Наталии Диденко
Днем температура воздуха будет в пределах от +12 до +20 градусов, везде обещают солнце. Теплую погоду прогнозируют на западе страны от +18 до +20 градусов, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.
Немного свежее будет в восточной части Украины и в Крыму – +12...+ 16 градусов тепла. Ветер будет преобладать западных направлений, умеренный. На Севере и Востоке может быть порывистым, порой до сильного.
Ночью похолодает – от +2 до -3 градусов мороза. Самая холодная ночь будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от -1 до -3 градусов.
В Киеве 8 апреля погода будет солнечная и теплая, но с порывистым ветром. Днем – +18...+ 19 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса тепла.
Прогноз погоды на среду, 8 апреля, в городах Украины:
9-10 апреля в Украине переменная облачность. 9 апреля без осадков, 10 апреля ночью в западных и северных, днем в большинстве областей страны небольшой дождь. Ветер 9 апреля переменных направлений 3-5 м/с, 10 апреля северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 15-20°, 10 апреля в западных и северных областях 9-14°.
В столице переменная облачность. 9 апреля без осадков, 10 апреля небольшой дождь. Ветер 9 апреля переменных направлений 3-5 м/с, 10 апреля северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 9 апреля 15-20°, 10 апреля 9-14°.
Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua
11-12 апреля в Украине будет без осадков, только ночью 11 апреля в восточных областях небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, 11 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, 12 апреля в Украине, кроме юга, сильные заморозки 0-5°; днем 6-12° тепла, на юге, 12 апреля и на западе страны до 16°.
В Киеве без осадков. Температура ночью 11 апреля 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), 12 апреля сильные заморозки 0-5°; днем 6-11° тепла.
Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.
"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.
По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.