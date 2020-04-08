У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Лариса произошло от другого латинского слова "laris", означающего "дух-хранитель".

Имя Лариса имеет разные варианты происхождения. Некоторые предполагают, что это имя произошло от названия древнегреческого города Лариса (Ларисса). Другие люди считают, что оно имеет латинские корни и произошло от слова "ларус", которое означает "чайка" или "крепость".

Также есть мнение, что имя Лариса имеет что-то общее с древнегреческим словом "ларос", означающим "приятная", "сладкая". В греческой мифологии Лариссой звали одну из нимф (внучек Посейдона).

Уменьшительно-ласкательные обращения Лора, Лара, Ляля и Леся также являются самостоятельными именами.

Лариса обладает врожденной способностью руководить и довольно неплохо умеет организовывать мероприятия. Профессионалом эта девушка может стать лишь в работе какой-нибудь узкой специальности. Она никогда не подводит, потому что всегда старается продумывать каждое своё решение и поступки. Лариса способна наладить хорошие отношения с любым деловым партнером. Тем не менее, интуиция часто подводит её, а ум, склонный к аналитическому мышлению, оказывается абсолютно беззащитным перед реальным миром, который находится за рамками её профессионализма.

Лариса обычно работает хорошо, но при этом может переложить часть своих обязанностей на других подчиненных или коллег. При общении с ней может создаться впечатление, что перед вами деловой человек. Для женщины с таким именем карьерный рост очень важен, поэтому она сделает все возможное, чтобы ее профессионализм постоянное рос. Как правило, Лариса – авторитет в коллективе, но подчиненные часто относятся к ней с неприязнью. Однако, несмотря на это, она стремится вести себя со всеми одинаково.

Маленькая Лариса – очень одарённый ребенок. В зрелом возрасте это проявляется не только в творчестве, но и в плане карьеры. Лариса может достичь успеха, будучи лингвистом, педагогом, воспитателем в дошкольных учреждениях и даже программистом.

Что касается брака, то Лариса вступает в него или поздно, или очень рано. Иногда может стать любовницей женатого мужчины, либо имеет весьма сомнительные связи с молодыми персонами. В близких отношениях она всегда чувственная, нежная и очень тонко относится ко всем переживаниям мужчины. В семье Лариса часто жертвует своим самолюбием, никогда не станет перевоспитывать своего мужа, а наоборот, терпит все его минусы и даже не очень справедливое отношение к себе. Со свекровью старается жить в мире и не идет против мнения второй мамы. Ее любовь к детям беззаветна.

Если Лариса, как жена, будет стремиться к положению лидера в семье, то это приведет к краху не только ее попытки, но и сам брак. Она верна своему мужу и семье. Не терпит измен и не прощает их. Для нее лучше остаться одной с неустроенной личной жизнью, чем иметь мужа, который ей постоянно изменяет. Хозяйка из Ларисы получается не очень хорошая. А работу она никогда не оставит, даже ради своих детей, поэтому мужу приходится взять на себя еще и часть обязанностей матери.

Поздравления

Сегодня праздник у Ларисы.

Мадам, у вас талант актрисы:

Эмоций много непомерно.

Вы рады празднику, наверно.

Тогда я сразу, без отсрочки,

Дарю вам поздравлений строчки:

Чтоб холодильник полон был,

Чтоб премию босс не забыл.

Враги пусть в спину не плюют,

Они туда не достают.

Ведь ты давно ушла вперед,

И враг туда не достает.

Желаю так всегда держать,

Всегда мы рады поддержать!

Поздравления, Лариса,

От меня, прошу, прими.

Я желаю в этот праздник

Счастья, мира и любви.

Верь в мечту, живи красиво,

Рук своих не опускай,

Действуй смело, будь игривой,

Никогда не унывай.

В имени твоем, Лариса,

Тайный смысл и красота.

Оно "чайка" означает,

И ведь это неспроста.

Так прекрасна и легка,

И душа твоя светла.

Словно птица, ты свободна,

Над заботами паря.

Так в отличном настроении

Находись ты каждый день,

А тревоги и проблемы

Пусть уходят снова в тень!

Лариса, в этот радостный денек

Отличного желаю настроения!

В глазах пускай сияет огонек

И будет твоя жизнь полна везения!

Любви желаю чистой и красивой,

Веселых, много преданных друзей!

Лариса, дорогая, будь счастливой,

Пусть свет всегда живет в душе твоей!

Лариса, с праздником тебя

Мы поздравляем все любя.

Желаем в жизни только счастья,

Чтоб обходили все ненастья.

Желаем радости, успеха,

Улыбок, нежности и смеха.

Желаем света и тепла,

Цветов, подарков и добра.

Для тебя, Лариса, в праздник

Пожелаю ярких дней,

Жизни сказочно прекрасной,

Самых искренних друзей.

Все сегодня для тебя,

Добрых слов дарю букеты,

Счастьем пусть глаза горят,

А в душе сияет лето!

Лариса — свободная птица,

Ее не просто приручить,

И боги щедрою десницей

Ее решили одарить.

Она красива и умна,

В любой компании заметна —

То молчалива и скромна,

То сногсшибательно эффектна!

Желаем много лет прожить,

Тепло души неся сквозь годы,

И гордой чайкою парить,

Минуя беды и невзгоды!

Поздравляю, милая Лариса!

Пусть исполнятся мечты,

Дарит жизнь пускай сюрпризы

И все то, что хочешь ты.

Пусть вокруг сияет счастье,

Доброта сияет пусть,

Обходили чтоб тебя ненастья,

И не приближалась грусть.