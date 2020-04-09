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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 апреля
10:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 10 апреля.

Иларион — Выверни оглобли

В этот день православная церковь чтит память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, жившего в 8 веке.

Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

На прогалинах, с которых только-только сошел снег, распускались первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Этот цветок очень любили в народе. С ним связана такая легенда. У одной женщины умерла любимая дочь. Потеряв самое дорогое, мать отдала всю свою ласку и тепло могиле умершей дочери. Но ни капли ни тепла, ни ласки не досталось другой девушке — падчерице этой женщины. Из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой, теплой стороной к земле, а гладкой, холодной — к миру людей.

Из листьев мать-и-мачехи готовили на Руси разнообразные лекарственные чаи. В сочетании с алтеем и душицей это растение помогало при грудных болезнях; с малиной служило потогонным средством; при бронхите следовало заваривать мать-и-мачеху с ромашкой.

На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок — его в старину плели на Степана всей семьей. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали травинки и окатывали кипятком — разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.

Страстная пятница у западных христиан (Великая пятница)

Великая пятница, или Страстная пятница (лат. Dies Passionis Domini) — пятница Страстной недели (последние шесть дней Великого поста, предшествующие Пасхе), которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребению Его.

Казнь распятия на кресте была самой позорной, самой мучительной и самой жестокой. Такой смертью казнили в те времена только самых отъявленных злодеев: разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов.

Мучения распятого человека невозможно описать. Кроме нестерпимых болей во всех частях тела и страданий, распятый испытывал страшную жажду и смертельную душевную тоску.

Матрена настовица: приметы и обряды 9 апреля

Смерть была настолько медленная, что многие мучились на крестах по несколько дней. Даже исполнители казни — обыкновенно, люди жестокие, — не могли хладнокровно смотреть на страдания распятых. Они приготовляли питье, которым старались или утолить невыносимую жажду их, или же примесью разных веществ временно притупить сознание и облегчить муки.

Всемирный фестиваль овсянки

"Овсянка, сэр" – эту британскую классическую фразу помнит, наверное, каждый. Овсянка считается признанным английским блюдом, национальной особенностью. В англоговорящих странах давленный овес (овсяные хлопья) известен под названием "протестантский овес" (англ. Quakers oats). Так же называется и каша из хлопьев. Однако не только туманный Альбион может похвастать своей любовью к этому замечательному блюду.

Ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина) начинается трехдневный фестиваль, посвященный овсянке. И называется он ни много, ни мало – Всемирным фестивалем овсянки (World Festival of Oatmeal). Вот так!

Впервые фестиваль был проведен в 1985-м году. Это случилось после того, как Билл Хантер, менеджер супермаркета "Piggly Wiggly", заметил, что жители Сент-Джорджа покупают овсянку в значительно больших количествах, чем в других городах, и едят ее с неизменным удовольствием и аппетитом. Так и родился этот фестиваль, напоминающий толстеющей на гамбургерах американской публике о здоровом продукте питания…

Фестиваль понравился, постепенно сформировались его традиции, и сегодня это веселый праздник, где можно не только использовать овсянку по назначению, но и есть ее на скорость и даже валяться в каше.

Играющая на протяжении всего празднества музыка и танцевальные конкурсы лишь подогревают аппетит участников. К тому же, помимо овсянки, участникам торжеств предлагается отведать пироги и другие блюда, приготовление которых не обходится без овсянки как неотъемлемой части местной культуры.

День банана

Банан по праву считается одним из самых полезных и здоровых фруктов. Его любят не только за сладкий и нежный вкус, но и за целительные свойства: содержит много калия и магния, снижает артериальное давление, улучшает метаболизм и состояние желудка.

Банан – превосходный и питательный перекус в течение дня: даёт энергию и силу, отчего его так ценят спортсмены. Он еще и стал лидером по популярности в мире, обогнав даже яблоки и апельсины.

Ежегодно на планете выращивают и собирают более 100 млн. тонн бананов (и это древнейшая пищевая культура людей). Основным поставщиком сладкого плода считается Латинская Америка – мы едим больше всего бананов из Эквадора, Коста-Рики, Гватемалы.

Индия выращивает огромное количество бананов, но, как Таиланд или Бразилия использует фактически все для собственного потребления.

10 апреля празднуют День банана (в столице Англии он впервые появился в продаже весной). Конечно, это пока неофициальный праздник, однако в тех странах, где от экспорта бананов зависит вся экономика (к примеру, в небольшом островном государстве Сент-Люсия это почти половина бюджета) дата точно должна иметь национальное значение.

День рождения спички

В истории человечества огонь добывали с большим трудом. Задача упростилась только с появлением спички. Это изобретение стало величайшим прорывом в развитии цивилизации. День рождения спички – общепланетный праздник, который отмечается ежегодно 10 апреля.

Первые спички появились в начале XIX столетия. До их создания огонь добывали двумя способами: трением и высеканием искры из камня или кремния. Прародитель спички – приспособление, которое изобрели в Китае в 577 году. Сосновую палочку окунали в расплавленную серу и высушивали. После этого она легко воспламенялась при резком проведении по твердой поверхности. Эти палочки получили название "раб, одетый светом". В III веке такие "спички" свободно продавали на рынках китайских городов.

Знаменательные события в истории: 9 апреля 2020 года

Впервые в Европе спички упоминаются в 1530 году. Вероятнее всего, "палочки огня" завезли путешественники, которые побывали в Китае. На будущую судьбу "огненных палочек" повлияло открытие фосфора и бертолетовой соли.

К дальнейшим разработкам по созданию спичек приложили руку ирландский физик, французский химик и английский аптекарь. В 1826 году англичанин Джон Уолкер продемонстрировал первую в мире спичку, которая легко загоралась, если ее головкой чиркали по любой поверхности.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, Великая пятница, 10 апреля, Иларион — Выверни оглобли, Страстная пятница у западных христиан, Всемирный фестиваль овсянки, День банана, День рождения спички.
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