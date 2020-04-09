Ляшко: Пока правительство не планирует отступать и ослаблять карантинные меры

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что правительство не планирует отступать от выбранной стратегии и ослаблять карантинные меры.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные меры. Мы не отступаем от выбранной стратегии. Украинцы все еще должны оставаться дома. Для своей безопасности и безопасности родных", - заявил Ляшко.
Он напомнил, что 12 марта был введен карантин и Министерство здравоохранения каждый день наблюдает за динамикой распространения COVID-19 в Украине.
"И сейчас мы видим результат. В Украине не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки, но мы должны помнить, что вспышка в Европе началась на месяц раньше. Соответственно мы не можем позволить себе расслабиться", - подчеркнул Ляшко.
Главный санитарный врач также отметил, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что для стран Европы еще не время ослаблять ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19.
"Придерживайтесь карантинных мер. Оставайтесь дома и доверяйте только официальной информации Министерства здравоохранения", - призвал он.
Кроме того, Ляшко разместил на своей странице Facebook график, на котором изображена динамика заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями.
Согласно ему, уровень заболеваемости и летальные исходы от их осложнений резко упали после введения карантина.
"Результаты оценим позже, но уже сейчас видим, что карантинными мерами мы реально влияем и на распространение коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.
Напомним:
3 апреля правительство ужесточил карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; нахождения в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.
Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.
8 апреля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продолжит их действие до мая, а за положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет "перезапустить" экономику.
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.