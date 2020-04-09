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Ляшко: Пока правительство не планирует отступать и ослаблять карантинные меры

Ляшко: Пока правительство не планирует отступать и ослаблять карантинные меры
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине и некой тенденцией главный санврач Виктор Ляшко заявил, что власти пока не планируют смягчать режим.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что правительство не планирует отступать от выбранной стратегии и ослаблять карантинные меры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные меры. Мы не отступаем от выбранной стратегии. Украинцы все еще должны оставаться дома. Для своей безопасности и безопасности родных", - заявил Ляшко.

Что с карантином: В ОП рассматривают возможность ослабления ограничений к 24 апреля

Он напомнил, что 12 марта был введен карантин и Министерство здравоохранения каждый день наблюдает за динамикой распространения COVID-19 в Украине.

"И сейчас мы видим результат. В Украине не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки, но мы должны помнить, что вспышка в Европе началась на месяц раньше. Соответственно мы не можем позволить себе расслабиться", - подчеркнул Ляшко.

Главный санитарный врач также отметил, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что для стран Европы еще не время ослаблять ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19.

"Придерживайтесь карантинных мер. Оставайтесь дома и доверяйте только официальной информации Министерства здравоохранения", - призвал он. 

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Кроме того, Ляшко разместил на своей странице Facebook график, на котором изображена динамика заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

Согласно ему, уровень заболеваемости и летальные исходы от их осложнений резко упали после введения карантина.

"Результаты оценим позже, но уже сейчас видим, что карантинными мерами мы реально влияем и на распространение коронавирусной болезни", - добавил Ляшко. 

Напомним:

3 апреля правительство ужесточил карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; нахождения в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

8 апреля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продолжит их действие до мая, а за положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет "перезапустить" экономику.

По состоянию на утро 9 апреляв мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

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Украина, Минздрав, Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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