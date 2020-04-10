В Украину хотят вернуться почти 9 тысяч граждан

Новости Украины:По состоянию на 10 апреля, на возвращении в Украину настаивают 8 тыс. 850 граждан.

15 тыс. 369 граждан Украины зарегистрировались в программе "Защита" Министерства иностранных дел Украины, из них 8 тыс. 850 человек настаивают на возвращении в Украину, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, которые обратились за помощью к посольствам и консульствам, фактически стали участниками программы "Защита", это 15 тыс. 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 тыс. с копейками, потому у нас в районе одной тысячи есть увеличение", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Министр отметил, что более 6 тыс. украинцев готовы оставаться за границей и ожидать завершения карантина.

"6 тыс. 230 лиц готовы оставаться за границей, они будут находиться на постоянной связи с посольствами, консульствами, будут получать необходимую помощь. 8 тыс. 850 человек настаивают на возвращении в Украину", - добавил он.

Кулеба напомнил, что правительство Украины приняло решение о том, что возвращение украинцев будет происходить при условии прохождения обсервации.

Напомним, 27 марта Украина полностью закрыла границы для предупреждения распространения коронавируса. 13 марта было принято решение о прекращении авиасообщения.

Украинцы могут вернуться домой только автомобилем, через определенные пункты пропуска и в отдельных случаях - чартерными рейсами.