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Баканов о запрете российских соцсетей: В продолжении санкций есть смысл

Баканов о запрете российских соцсетей: В продолжении санкций есть смысл
17:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:СБУ предлагает продлить запрет "Одноклассников" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает продлить запрещение российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

Соответствующие предложения Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, киберспециалисты Службы безопасности проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в три раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

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"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - убежден Баканов.

Как отмечается, соответствующие предложения Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В общей сложности в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте". С начала введения санкций следователи СБУ зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

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Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя либо захвата государственной власти, а также создание террористических групп.

Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мерами в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в частности из указанных соцсетей.

Как известно, 15 мая 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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СБУ, ВКонтакте, Одноклассники, Соцсеть, Иван Баканов.
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