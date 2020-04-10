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Зеленский предлагает ужесточить наказание для "поджигателей травы"

Зеленский предлагает ужесточить наказание для "поджигателей травы"
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Зеленский приветствую решение правительства об ужесточении штрафов за сжигание травы.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде подумать о введении жесткой уголовной ответственности за сжигание травы.

Об этом заявил глава государства в видеообращении.

"Я приветствую решение ( правительственный законопроект - ред.) об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до шести тысяч гривень. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах возросло на 30 процентов.

"Ваше "все равно" - это пожары на территории в 20 тысяч гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "все равно" круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "все равно" были заметны даже со спутников НАСА", - добавил Президент.

Напоминаем, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по тушению пожара на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств Киевской области и Народичского и Клищивского лесничеств в Житомирской области, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Все по теме:

Правительство, Пожар, Штраф, Президент, Рада, Чернобыль, Огонь, Владимир Зеленский.
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