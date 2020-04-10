В Чернобыльской зоне уже семь дней подряд тушат пожары

Новости Украины:Спасатели продолжают тушение пожара на территории зоны отчуждения в трех лесничествах Киевской и двух Житомирской областей.

Состоянием на утро пятницы, 10 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по тушению пожара на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств Киевской области и Народичского и Клищивского лесничеств в Житомирской области, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАОО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", – сказано в сводке на сайте ведомства.

К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 9 апреля осуществлено 67 сбросов - 154 т воды).

Кроме того, в ГСЧС отметили, что по состоянию на утро пятницы пожар лесной подстилки вблизи с.Звиздаль Народичского района Житомирской области на территории Народичского и Клищивского лесничеств локализован.

"Открытого огня нет, наблюдается тление 4 очагов на общей площади около 10 га", – уточнили в ГСЧС.

К тушению привлечены 154 человек и 36 единиц техники, в том числе от ГСЧС 84 человек личного состава и 24 единиц техники.

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что правительство должно инициировать перед Верховной Радой повышение штрафов и даже введение уголовного наказания за причинение пожаров в экосистемах.

Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха.

Напомним: