Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина поможет ВОЗ в поиске лекарства от COVID-19
Украина поможет ВОЗ в поиске лекарства от COVID-19
Шмыгаль созвал Совет по экономразвитию: что обсуждалось
Шмыгаль созвал Совет по экономразвитию: что обсуждалось
Тайсон назвал величайшего боксера в истории
Тайсон назвал величайшего боксера в истории
Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника
Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника

В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках

В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
22:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Министерство образования и науки объясняет ошибки в видеоуроках нехваткой времени при производстве.

Выход ряда видеоуроков с ошибками произошел из-за нехватки времени на экспертную проверку при производстве.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"В ряде видеоуроков, вышедших за последние 5 дней, были ошибки, которые не удалили из видео на этапе производства. Ситуация, когда в эфир выходит материал с ошибками, - недопустима. Основная причина этого - нехватка времени. От идеи создания курса до первого выхода в эфир прошло всего 2 недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир - около 30 видео в сутки. При таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков не хватило времени", - говорится в сообщении.

Отныне, как отметили в МОН, к проверке уроков присоединятся независимые эксперты, которые смогут просматривать видео и вносить правки до выхода в эфир.

Напоминаем, уроки транслируются ежедневно с понедельника по пятницу минимум до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00.

Украинцам рассказали, как онлайн-сервисы могут помочь в трудоустройстве (Видео)

В частности, учащиеся имеют доступ к урокам по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Съемки уроков проходят в Новопечерской школе г. Киев. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и т. п. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза "Освитория", а также более 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.

Дистанционная больница: украинские врачи могут давать онлайн консультации

6 апреля 2020 года стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого будут выходить видеоуроки по 11 предметам для учащихся 5 - 11 классов. Телеуроки транслируют телеканалы "ПлюсПлюс", "112 Україна", NewsOne, "Піксель", ZIK, "УНІАН ТБ", "Індіго", "Рада", "UA Культура", "UA: Перший", М1, а также телеканал "Дом" (для учащихся из оккупированных территорий) и медиасервис Megogo. Школьники также смогут смотреть эти уроки в Facebook и YouTube.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобразования, Обучение, МОН, Телеканал, Телевизор, Карантин, Видеоуроки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
03 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
04 Легко ли Вы поддаетесь панике? Психологический тест
05 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украине появятся полмиллиона рабочих мест
В Украине появятся полмиллиона рабочих мест
Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)
Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь