В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках

Новости Украины:Министерство образования и науки объясняет ошибки в видеоуроках нехваткой времени при производстве.

Выход ряда видеоуроков с ошибками произошел из-за нехватки времени на экспертную проверку при производстве.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"В ряде видеоуроков, вышедших за последние 5 дней, были ошибки, которые не удалили из видео на этапе производства. Ситуация, когда в эфир выходит материал с ошибками, - недопустима. Основная причина этого - нехватка времени. От идеи создания курса до первого выхода в эфир прошло всего 2 недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир - около 30 видео в сутки. При таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков не хватило времени", - говорится в сообщении.

Отныне, как отметили в МОН, к проверке уроков присоединятся независимые эксперты, которые смогут просматривать видео и вносить правки до выхода в эфир.

Напоминаем, уроки транслируются ежедневно с понедельника по пятницу минимум до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00.

В частности, учащиеся имеют доступ к урокам по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Съемки уроков проходят в Новопечерской школе г. Киев. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и т. п. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза "Освитория", а также более 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.

6 апреля 2020 года стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого будут выходить видеоуроки по 11 предметам для учащихся 5 - 11 классов. Телеуроки транслируют телеканалы "ПлюсПлюс", "112 Україна", NewsOne, "Піксель", ZIK, "УНІАН ТБ", "Індіго", "Рада", "UA Культура", "UA: Перший", М1, а также телеканал "Дом" (для учащихся из оккупированных территорий) и медиасервис Megogo. Школьники также смогут смотреть эти уроки в Facebook и YouTube.