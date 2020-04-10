Онлайн-уроки МОН бьют рейтинги в YouTube

Новости Украины:На YouTube-канале МОН видеоуроки посмотрели более 3,5 млн зрителей.

За 5 дней проекта "Всеукраинская школа онлайн" уроки на YouTube-канале МОН посетили 3,5 млн зрителей.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"На протяжении первой недели его работы в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5-11 классов. Только на YouTube-канале МОН уроки посмотрели более 3,5 млн зрителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что миллионные аудитории были на телеканалах, которые транслировали уроки по всей территории Украины.

В МОН отметили, что самым популярным предметом, к которому присоединились не только дети, но и взрослые, стал английский язык.

"Английский язык - предмет, ставший самым популярным сразу в 4-х классах (5, 6, 7 и 8 кл.). Статистика YouTube-канала МОН также свидетельствует, что эти уроки смотрят не только ученики, но и взрослые. Так, большинство аккаунтов, с которых заходят именно на уроки английского языка, принадлежат лицам с 18 до 54 лет ", - отметили в МОН.

Так, например, видео урока по английскому языку для 8 класса, где разбиралась тема "Present Simple", просмотрели 83,8 тыс. раз. 79,5% аудитории этого видео - это люди в возрасте от 18 до 54 лет, аудитория от 13 до 17 лет - только 13%. Это можно объяснить тем, что дети могут просматривать уроки с аккаунтов родителей, однако для других видео доля "взрослых" среди зрителей значительно меньше. Так, урок по украинскому языку для 9 класса на тему "Сложное предложение" посмотрели 66,4 тыс. раз. 23,2% аудитории этого видео - дети с 13 до 17 лет.

Также большую популярность получили зарядки - в рейтинге просмотров за первый, второй и третий день зарядки занимают первые три строчки самых популярных видео на YouTube-канале МОН. Суммарно у них более полумиллиона просмотров.

Популярность этих видео вышла за пределы YouTube и телеканалов и подорвала TikTok. Если ввести хэштег #руханка в TikTok, можно увидеть видео с охватом в 9,4 млн человек. Подростки записывают смешные видео о том, как они занимаются на карантине, комментируют звезд, участвовавших в съемках, и предлагают свои варианты зарядки.

53,3% зрителей смотрят уроки на YouTube-канале МОН с телефона, и только 37,3% - с компьютера.

Напоминаем, уроки транслируются ежедневно с понедельника по пятницу минимум до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00.

В частности, ученики имеют доступ к урокам по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физики, алгебры, геометрии, географии, химии и биологии.

Съемки уроков происходят в Новопечерской школе г. Киев. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и тому подобное. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза "Освитория", а также более 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.