Новости Украины:Владимир Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах, чтобы обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах.

Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил он в четверг на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.

Также на совещании обсуждался вопрос о том, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться, поэтому нужно организовать обучение медиков.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

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