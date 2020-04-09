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Четверг, 09.04.2020
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Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах

Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский предлагает организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах, чтобы обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах.

Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил он в четверг на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.

Также на совещании обсуждался вопрос о том, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться, поэтому нужно организовать обучение медиков.

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"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

Руководитель Центра общественного здоровья эпидемиолог Игорь Кузин спрогнозировал, надолго ли могут продлить карантин в Украине после 24 апреля, и рассказал, при каком условии его отменят.

Заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил о возможности ослабления карантина в стране к 24 апреля.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Врачи, Больницы, Владимир Зеленский, ИВЛ, Онлайн-уроки.
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