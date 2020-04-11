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Эксперт считает, что от карантина больше всего пострадает малый бизнес

Эксперт считает, что от карантина больше всего пострадает малый бизнес
06:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:"Он первый "лег" и он первый сможет подняться": Элла Либанова о малом бизнесе во время карантина.

Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, больше повлияют на микро- и малый бизнес, а в самом сложном положении окажутся жители крупных городов.

Об этом в эфире "Шустер LIVE" заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"300 тысяч (безработных - ред.) - это те люди, которые обратились за регистрацией в центры занятости. На самом деле, безусловно, безработицы больше, не все регистрируются, не все ожидают пособий по безработице. Первый, кто "лег", - это микробизнес, малый бизнес. Средний - немножко еще держится, у большого (бизнеса - ред.) немного больше подушка безопасности. И в соответствии с этим, государство должно помогать микробизнесу и малому бизнесу. Он первый "лег" и он первый сможет подняться", - заявила Либанова.

По ее словам, малый бизнес ни в одной стране мира не создавал экономических прорывов, но это та сфера деятельности, которая обеспечивает огромную социальную функцию - социальную занятость. Именно эта сфера дает рабочие места наиболее уязвимым слоям населения.

Кроме того, по прогнозам директора Института демографии, в сложном положении сейчас оказались жители больших городов, которые не просто остались без работы, но и лишены возможности арендовать жилье.

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"В наихудшем положении оказываются жители крупных городов, как ни странно. Потому что там много внутренних мигрантов, живущих очень часто в арендованных квартирах. Они сегодня остались не просто без работы, средств к существованию, но они потеряли фактически и жилье. Им не за что снимать жилье, и это является огромной проблемой", - подчеркнула она.

Либанова отметила, что руководство государства в первую очередь должно сосредоточиться на решении проблем малого бизнеса, разработать посткоронавирусные направления, а также позаботиться о будущей стратегии развития Украины.

Напоминаем, по состоянию на 08.04.2020 г. число официально зарегистрированных в Украине безработных составляет 364 тысячи человек.

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Карантин, Коронавирус, Элла Либанова, COVID-2020.
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