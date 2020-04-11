Вербное воскресенье 2020: приметы и традиции праздника

Новости Украины:В Вербное воскресенье принято освящать вербу.

В последний день на этой неделе, 12 апреля 2020 года, отмечается Вербное воскресенье. Еще праздник именуется как Вход Господень в Иерусалим. Уже в следующий понедельник, 13 апреля, начинается Страстная неделя, она же Страстная седмица, которая завершится Великой Пасхой.

Традиции праздника 12 апреля

Пожалуй, самой распространенной традицией Вербного воскресенья можно считать удары вербой. После того, как вербу освятили на утренней службе в церкви, люди ударяли друг друга веточками и приговаривали: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

В народе считали, что освященная верба обладает особой очистительной силой, которая способна спасти домашний скот от порчи, болезней и сглаза.

Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник 12 апреля

В этот день нельзя работать: убирать, готовить, шить.

Откажитесь от активных развлечений, а также употребления алкоголя (можно позволить себе немного вина).

Нужно постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.

Приметы и поговорки 12 апреля

В Вербную неделю устраивали вербные базары, где продавали различные детские игрушки, книги и сласти. Там же покупали и связанную в пучки вербу. При этом к пучку полагалось привязывать бумажного ангелочка, которого называли "вербный херувим".

Кроме того, с вербой связано много поговорок и примет: "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "На вербной мороз - яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед", "Не верба бьет, а старый грех".