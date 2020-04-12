"Оставайтесь дома": Епифаний обратился к украинцам (Видео)

Новости Украины:Митрополит Епифаний записал видеообращение к украинцам.

Митрополит Епифаний призвал православных помогать ближним в сложные времена пандемии и оставаться дома на пасхальные праздники.

Об этом он сказал в своем видеообращении на Facebook.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи (ближним - ред.) сейчас - это оставаться дома, в самоограничении", - заявил он.

Митрополит отметил, что, к сожалению, из-за карантина прихожане не могут собраться на совместное освящение ивовой лозы в Вербное воскресенье, однако священнослужители Православной церкви Украины будут в молитве рядом с каждым верующим В Страстную седмицу Епифаний призвал "постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием".

Напоминаем, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что из-за карантина нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.