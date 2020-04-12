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В ВСУ еще 7 человек заразились коронавирусом

В ВСУ еще 7 человек заразились коронавирусом
04:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В ВСУ уже 17 человек болеют коронавирусом.

В Вооруженных силах Украины 11 апреля зарегистрировали еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Так, вирус подтвердили у двух военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. С 27 марта они находились в самоизоляции после контакта с человеком, у которого подтвердили инфицирование. Также инфицировались трое военных одной из воинских частей Мелитополя.

Они также находились в самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным военнослужащим. Коронавирус также подтвердили в одного военного из Киевского военного гарнизона, который с 6 апреля находился в самоизоляции после контакта с инфицированным.

"Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военных удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы", — говорится в сообщении.

Кроме них, коронавирус нашли у военного из Киевского военного гарнизона, который с 3 апреля находился в Национальном военно-медицинском клиническом центре

COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом

"Главный военный клинический госпиталь" с предварительным диагнозом пневмония. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение. Военных, которые с ними контактировали, отправили на самоизоляцию. В случае появления симптомов у них также возьмут пробы для проведения исследований на коронавирус.

Напомним, 11 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления он коронавирус SARS-CoV-2 – вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали инфицирование.

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Военные, ВСУ, Коронавирус, COVID-2020.
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