У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:В современности более распространенной формой стало имя Захар, а не полное его имя.

Имя Захар – это форма имени Захарий, Захария. Имя Захарий произошло от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху), что означает "Господь вспомнил" ("Яхве вспомнил"), "вспомянутый Господом", "памятный Господу", "помнящий Господа". Среди мусульман употребляются тождественные мужские имена Закир и Закария, а женское будет звучать как Закира.

Захар – добродушный, уступчивый, внимательный и заботливый по отношению к близким мужчина. Он очень сентиментален и обожает смотреть фильмы о любви. Захар не знает, что такое корысть, он отзывчив и готов в любой момент прийти на помощь. Характеру Захара не хватает твердости и настойчивости, из-за чего его добротой часто пользуются окружающие. Захар обожает природу, если у него будет возможность купить землю, он обязательно ею воспользуется и займется выращиванием плодовых деревьев. У Захара будет спокойная и ровная жизнь, без особых потрясений.

Женщины очень тянутся к Захару благодаря его сочувствию и отзывчивости. Супругой Захара часто становится брошенная кем-то женщина, получившая в отношениях с Захаром нужное утешение и сочувствие. Женится этот мужчина, как правило, в поздние годы, часто у его избранницы уже имеется ребенок. К сожалению, добродушие и мягкость Захара, как правило, приводят к тому, что супруга занимает в семье главенствующую позицию. В этом случае необходимо, чтобы жена Захара проявляла тактичность в общении с супругом, иначе она может нанести травму этому чувствительному мужчине. Захар любит заниматься домом, в выходной день его можно увидеть за уборкой жилища. Он никогда не изменит своей супруге.

Захар чаще всего имеет детей мужского пола. Работая по дому, он привлекает к этому детей, считая, что лучше всего воспитывает человека именно работа. Учеба детей Захара будет находиться под постоянным его контролем, он всегда ходит на родительские собрания.

Захар – общительный человек, с удовольствием приглашает в гости и своих друзей, и просто случайных знакомых. Захар поддерживает хорошие отношения с соседями. Разозлить этого мужчину крайне сложно, и, если такое произойдет, вскоре злость сменится спокойствием и даже неловкостью. Настоящим другом Захара станет тот, кто не только получает помощь, но и сам в любой момент может ее оказать.

Поздравления

Пусть всегда сопровождает

Тебя громкий шум фанфар.

Я побед тебе желаю,

Наш напористый Захар.

Друг пусть будет настоящим,

Верною — любимая,

Тяга будет к новым далям

Пусть неодолимая.

Двигайся мечте навстречу,

Верь в себя и верь в судьбу,

Среди тысячи дорожек

Выбери свою тропу.

Тебя я хочу поздравить, Захар,

Пусть в сердце любви пылает пожар,

Душа от любви твоя пусть поет,

И крылья тебе для полета дает.

Пусть искренней будет она и взаимной,

Тебя согревает ночью пусть зимней,

Желаю с любовью по жизни идти

И счастье свое встретить в пути.

Поздравляем тебя, Захар!

От сердца всего желаем

Новых чувств, в груди пожар,

Чтобы жизнь казалась раем,

Чтобы все вокруг добром

В твоем сердце отражалось

И созидательным огнем

К высотам новым поднималось.

Поздравляем мы Захара,

И желаем, чтобы пара

У тебя была любимой,

Нежной трепетной, красивой.

А еще тебе удачи,

Жить на пятой передаче.

Всегда с юмором дружить,

Верить в чудо, не тужить.

Никогда чтоб не сдавался,

И счастливым оставался.

Тебя, Захар, мы поздравляем.

Желаем все мы от души,

Чтоб жил ты, горестей не зная,

Чтоб были дети хороши.

Тебе здоровья мы желаем,

Отлично пусть идут дела.

Пусть дом твой полной чашей будет,

И пусть везет тебе всегда.

Захар, ты внимателен к людям

И любишь гостей принимать,

Умеешь и в сереньких буднях

Всегда позитив отыскать!

Так пусть настроение будет

Всегда лишь с отметкою пять,

Удача тебя вмиг полюбит

И будет все блага давать!

Прекрасный человек — Захар,

Ты в стольких передрягах побывал!

Пусть будут будни без забот,

Улыбки, радость — круглый год.

Ты тот, кто выручит всегда,

Какая б не пришла беда.

Я очень рад, что мы друзья,

Ты мне родной, моя семья!