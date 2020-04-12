Ученые рассказали новые подробности о распространении коронавируса

Новости Украины:Ученые сообщили, что коронавирус может распространяться в воздухе на расстояние до 4 метров.

Согласно отчету Центра борьбы с болезнями и профилактики заболеваний США коронавирус может перемещаться по воздуху не менее чем на 4 метра.

Об этом сообщает New York Post.

"Характеристики распределения аэрозоля… указывают на то, что дальность передачи COVID-19 может составлять 4 м", - говорится в отчете, основанном на изучении образцов поверхности и воздуха из отделения интенсивной терапии и отделения COVID-19 в одной из больниц Уханя.

Это более чем в два раза больше, чем руководящие принципы социального дистанцирования.

"Кроме того, половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала отделения интенсивной терапии показала положительный результат", - пишут исследователи.

Таким образом, подошвы обуви медицинского персонала могут так же быть переносчиком вируса.

Центр борьбы с болезнями и профилактики заболеваний США рекомендует 4 м для социального дистанцирования, в то время как Всемирная организация здравоохранения утверждает, что достаточно всего 1-1,5 м для того, чтобы обезопасить себя от контакта.

По состоянию на вечер 12 апреля в мире 1 812 745 случаев заражения коронавирусом. Из них 112 248 пациентов умерли, 415 254 — выздоровели.