Ученые рассказали новые подробности о распространении коронавируса

Согласно отчету Центра борьбы с болезнями и профилактики заболеваний США коронавирус может перемещаться по воздуху не менее чем на 4 метра.
Об этом сообщает New York Post.
"Характеристики распределения аэрозоля… указывают на то, что дальность передачи COVID-19 может составлять 4 м", - говорится в отчете, основанном на изучении образцов поверхности и воздуха из отделения интенсивной терапии и отделения COVID-19 в одной из больниц Уханя.
Это более чем в два раза больше, чем руководящие принципы социального дистанцирования.
"Кроме того, половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала отделения интенсивной терапии показала положительный результат", - пишут исследователи.
Таким образом, подошвы обуви медицинского персонала могут так же быть переносчиком вируса.
Центр борьбы с болезнями и профилактики заболеваний США рекомендует 4 м для социального дистанцирования, в то время как Всемирная организация здравоохранения утверждает, что достаточно всего 1-1,5 м для того, чтобы обезопасить себя от контакта.
По состоянию на вечер 12 апреля в мире 1 812 745 случаев заражения коронавирусом. Из них 112 248 пациентов умерли, 415 254 — выздоровели.