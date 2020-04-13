У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления в стихах

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09:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Это мужское имя означает "невинный", а появилось оно от латинского слова "innocens", у которого возможны различные вариации толкования.

Имя Иннокентий имеет латинское происхождение. Так это и "невинный", т.е. "тот, кто не виновен", "тот, чьей вины нет", "невиновный"; и "невинный" в значении "безобидный", "незлобливый"; и "безвредный", "тот, кто не приносит вреда"; и "честный", "безупречный", "безукоризненный". Имя Иннокентий носили многие Папы Римские.

В испанском и португальском языках сохранились варианты написания и произношения исходного латинского слова, но общее значение "невинный" сохранилось, добавился нюанс – "простодушный". В Польше употребляется и женский вариант имени – Инноцента, Инноцентия, но считается очень редким. Возможно, что имя Инесса является трансформацией женского имени Инноцента, осовремененной в прошлом, так как имеет общее значение – "невинная".

Иннокентий человек довольно мирный и спокойный, но при этом он легко возбудим и раним. Он прирожденный романтик, который полагает, что самое главное в любом человеке – интеллект. В детстве и молодости Кеша болезненно относится к излишней хрупкости, а порой и кажущейся женственности своего имени. При этом ему практически не свойственны конфликты, характерные для этих возрастов. Имя, в первую очередь, склоняет Иннокентия к спокойствию. Поэтому ему по нраву такие занятия, как общение с близкими людьми и чтение книг.

Иннокентия, родившегося осенью, характеризуют в основном такие черты характера, как легкомыслие и замкнутость. В работе для него характерно непостоянство, что как ни странно его вполне устраивает. Для зимнего Иннокентия характерны, в первую очередь, раздражительность и вспыльчивость, которые, в прочем, компенсируются довольно быстрой отходчивостью. В целом же, это очень добрый человек, любящий детей и животных. Хотя внешне он и имеет обычно довольно грозный вид.

Женятся Иннокентии обычно один раз и, как им хотелось бы, навсегда. В семейной жизни он ценит доверие, любовь и обоюдное взаимопонимание. Иня очень заботливый, чуткий и верный муж. Очень часто его жена не работает, так как этот мужчина всегда сам обеспечивает семью. Иннокентий довольно ревнив, хотя умеет контролировать свои эмоции. Неверность жены становится для него настоящим ударом. Но, даже разочаровавшись в любимой женщине, он ведет себя вежливо и тактично, расставаясь с ней без излишних упреков и бурных сцен.

Замкнутость Иннокентия в детстве, переходит вместе с ним и во взрослую жизнь. Он старается избегать близких знакомств, мало общается с людьми. Этот мужчина всегда сам в себе. На работе он часто ведет себя иначе, нежели в свободной жизни. С коллегами он вежлив и корректен, но при этом сдержан и отстранен. Иннокентий никогда не просит помощи у людей, предпочитая решать свои проблемы самостоятельно.

Поздравления

Поздравляю, Иннокентий,

И желаю быть всегда

Умным, сильным, добрым, смелым,

Не сдаваться никогда.

 

Пусть успехи на работе

Не заставят долго ждать.

Ведь умеешь ты прекрасно

Делом правым убеждать.

Мы наполним бокалы в сей торжественный час

Стол накрыт уж и собраны гости.

Поздравлять именинника будем не раз,

Мы сегодня, и складывать тосты.

 

Иннокентий! Здоровья тебе,

Много счастья, любви беспредельной;

Мы желаем богатства в семье.

Дом уютный, чтоб чашей был полной.

Теплые поздравления с Днем рождения

С Иннокентием знакомы,

Он прекрасный человек,

Сильный, преданный мужчина,

Позитива в нем — на век!

 

И сегодня поздравляем

Искренне мы все его,

От души ему желаем

Счастья и всего-всего.

Иннокентий, будь мужчиной

И прими подарок сына

Ведь ты любишь этот дом

Поживите вместе в нем.

 

И цветов тебе побольше

Подари потом жене

Будем праздновать неделю

Пока солнце в вышине.

Иннокентию желаю,

Успешным на работе быть,

Вовремя сдавать отчеты,

И трудолюбием всех покорить.

 

Будь примерным семьянином,

Ухаживай красиво и дари цветы.

Будь здоровым и счастливым,

Финансы чтобы мимо не прошли.

Поздравляем тебя, Иннокентий!

Пожеланий пусть наших не счесть,

Но сбылись чтобы те непременно,

О которых написано здесь!

 

Светлых дней пусть побольше случается!

И удача пусть рядом шагает.

И мечты все твои исполняются!

Только счастья тебе мы желаем!

С Днем рождения: душевные поздравления и открытки

Иннокентий, друг мой верный,

Поздравления свои шлю.

За твое здоровье рюмку

Я сегодня отопью.

 

Пожелать хочу здоровья,

Это очень важно.

Двигайся по жизни дальше

Смело и отважно.

 

На фронтах твоей любви

Будет все отлично.

Ведь всегда дает заряд

Счастье в жизни личной.

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