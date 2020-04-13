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Программа деятельности Кабмина: что будет со сферой образования

Программа деятельности Кабмина: что будет со сферой образования
17:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Украинское правительство назвало приоритеты деятельности в сфере образования и науки.

Кабмин определил приоритетами своей деятельности повышение качества образования и развитие науки и инноваций.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров, которая обнародована на сайте Верховной Рады.

"Создание условий для качественного и доступного дошкольного образования. Продолжение реализации концепции "Новая украинская школа". Создание эффективной системы профориентации. Создание современной учебно-производственной инфраструктуры для учреждений профессионального образования. Привлечение органов местного самоуправления и бизнеса к подготовке квалифицированных работников и специалистов", - говорится в документе.

Правительство зарегистрировало в Раде свою программу деятельности

Также правительство будет работать в направлении предоставления финансовой автономии учреждениям высшего образования и изменения подходов к управлению ими.

Кроме этого, планируется привлечение финансовой поддержки международных партнеров для реализации реформ в сфере высшего и профессионального образования.

Государственное финансирование учреждений высшего образования планируется на основе показателей их образовательной, научной и международной деятельности.

В МОН хотят добиться увеличения расходов сферы образования и науки

В сфере науки правительство намерено обеспечить надлежащие условия для результативной деятельности ученых и исследователей, содействовать развитию прикладных исследований.

Кроме этого, в приоритетах правительства - развитие инфраструктуры, которая обеспечит благоприятные условия для создания и внедрения (коммерциализации) инноваторами результатов их исследований и разработок, введение грантового финансирования науки и инноваций.

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Кабмин, Минобразования, МОН, Программа деятельности Кабмина.
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