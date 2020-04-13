Правительство зарегистрировало в Раде свою программу деятельности

Новости Украины:В Верховную Раду передали для рассмотрения проект постановления о "Программе деятельности Кабинета министров Украины".

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 13 апреля проект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству парламента.

Текст проекта постановления пока не обнародован.

Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании в четверг, 2 апреля, утвердило программу своей деятельности.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, утвержденная программа деятельности Кабмина является реалистичной и предусматривает возобновление экономического роста.

13 апреля Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть законопроект относительно внесения изменений в Государственный бюджет на 2020 год в первом чтении и ряд других законопроектов.