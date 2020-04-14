"Чернобыльский" вопрос: У Авакова хотят ужесточить наказание для "сталкеров"

Новости Украины:В Украине власти планируют ужесточить наказания за нелегальные проникновения в зону отчуждения.

Законодателям необходимо сделать наказание за "сталкерство" - нелегальные проникновения в зону отчуждения - более жестким.

Об этом в Facebook написал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Пришло время законодателям сделать наказание за «сталкерство» жестче, только так сохраним уникальный природный мир Чернобыльской зоны и ее безопасность в целом", - написал он.

По его словам, "после последних масштабных пожаров и нанесенного ими ущерба настало время сделать строже ответственность за такие незаконные "путешествия".

"Судите сами. Сейчас размер штрафа согласно статье 461 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" - смешные 310 гривень. Только в этом году полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей", - проинформировал он.

По его словам, в 2019 году было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов, в 2018 - 196.

"Но тех, кто избегает даже такого символического наказания как штраф в 310 гривень - еще больше. Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок по чернобыльским зарослям, иногда сами звонят в полицию. И приезжает налагает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое себе "такси за админпротокол", - подчеркнул Шевченко.

Он уточнил, что закон не дает работникам правоохранительных органов в зоне, в том числе и пограничникам ГПСУ, которые так же ловят нарушителей, никакого иного механизма наказания таких искателей приключений, и "зона огромная - всю ее проконтролировать нереально".

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.