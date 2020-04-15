У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления в стихах

Новости Украины:Имя Егор является русским вариантом греческого имени Георгий, поэтому имеет тоже значение – "земледелец".

Имя Егор было образовано путем перестановки начального звука "г", который был труднопроизносимым для русских людей. Имя Егор было просторечным, в отличие от имени Юрий, также являющимся формой имени Георгий, которое чаще использовалось среди дворянства и образованных сословий в XVII–XIX веках.

В христианстве святой Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых. Он был каппадокийским воином, жившем во II веке н.э. По легенде после мученической смерти Георгий Победоносец появился на земле, чтобы убить чудовищного змея (дракона), этот сюжет отразился на иконах как "Чудо Георгия о змие".

У имени Георгий есть и другие народные формы, кроме Егора, – это имена Юрий и Егорий. От этого имени образовано и женское имя Георгина.

Время от времени Егора могут одолевать такие качества как занудливость и ворчливость. В ряде случаев может проявить свою вспыльчивость. В школьные годы Егор способен зарекомендовать себя как хороший ученик. Упрямство Егора иногда приводит его к конфликтам с учителями. В определённый момент подросток с таким именем становится недоверчивым и раздражительным. Несмотря на такие отрицательные черты, в этом человеке хорошо развита интуиция, которой нужно не забывать пользоваться. Если Егор узнает, что его обманули, то навсегда перестанет общаться с такими людьми. Расположение такого человека очень просто потерять. По своей сути Егор достаточно чувствительная личность, склонная к внутренним переживаниям.

Выбирая себе девушку, Егор, в первую очередь, обращает внимание на её поведение. Молодой человек ценит в противоположенном поле скромность. Вызывающе одетые женщины, стремящиеся привлечь, таким образом, внимание к своей внешности, только раздражают его. В отношениях у Егора всегда серьёзные намерения. Он не пытается как-то приукрасить себя или свои заслуги. В общении прост и искренен. От избранницы Егор ждёт порядочности и добродушия. Со временем из Егора получается замечательный семьянин. Он хозяин в своём доме, старается не вступать в споры и конфликты с женой, в тоже время всегда твёрд в ряде вопросов. В нём чувствуются лидерские качества.

Что касается работы, то деловая жилка и умение справляться с любой ситуацией помогают Егору продвинуться по службе. Он может стать хорошим руководителем. Такой человек никогда не останавливается на достигнутом, а всегда стремится к поставленной цели.

Поздравления

Егор, мы тебя от всей души поздравляем,

Желаем радости, успехов и добра,

Пусть добрый ангел тебя всегда оберегает,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба.

Пусть всё задуманное сбудется,

Пускай тревоги навсегда забудутся,

Пусть радость вытесняет из жизни грусть,

Всё будет у тебя окей пусть.

Милый Егорка, поздравления прими,

Пусть непременно сбудутся заветные мечты,

Пусть день именин будет светлым, ясным,

Пусть в твоей жизни будет всё прекрасно.

Новых открытий тебе и побед,

Жизни долгой до ста лет,

Удачи самой настоящей,

И простого человеческого счастья.

Егор, ты сегодня именинник, поздравляем,

Всех благ, достатка искренне желаем,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пускай ручною станет счастья птица.

Будь в отличной форме всегда,

Пусть приятно радует тебя судьба,

Пусть добрый ангел крылом обнимает,

Пускай друзья надёжные окружают.

В день ангела прими, Егор, поздравленья,

Пусть дарит жизнь тебе лишь наслажденье,

Пусть сладкий сон в явь превратится,

Пусть счастье к тебе на крыльях мчится.

Желаю любви тебе большой и чистой,

Пусть дарит тепло солнце лучистое,

Пусть все желанья с возможностями совпадают,

Пусть дней хорошо много в жизни бывает.

Добрый ангел тебя крылом коснулся,

С именинами тихонечко поздравил,

Добрый день солнечным лучом улыбнулся,

Поздравительный привет тебе отправил.

Пусть праздник порадует тебя,

Пусть везёт тебе, Егор, во всём, всегда,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Пусть щедро одарит тебя судьба.

Желаю быть тебе, Егор, всегда в форме

И вершины покорять.

Пусть всегда все будет в норме

И беды тебе не знать.

Крепкий стан и трезвый ум

Желаю искренности чувств,

Здоровья и успехов в жизни личной

Пусть всегда все будет отлично!

Наш Егор не подкачает

В поле, где хлеба растут.

Его имя означает —

Любит он крестьянский труд.

Пусть давно уже смакует

Он шашлык и колбасу,

Но душа его тоскует

По гречихе и овсу.

Он отвык уже в огромной

Бочке огурцы солить,

А вот горе самогоном

Так и хочется залить.

Мы Егора обожаем,

Пожеланье выражаем,

Чтобы кушал наш Егор

Продовольственный набор,

Где французское винцо

И крестьянское сальцо.