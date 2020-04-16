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Пробное ВНО отложено из-за карантина: МОН предлагает потренироваться онлайн

Пробное ВНО отложено из-за карантина: МОН предлагает потренироваться онлайн
00:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Минобразования предлагает участникам ВНО потренироваться онлайн

С сегодняшнего дня в личных кабинетах участников пробного внешнего независимого оценивания 2020 года появились новые инструменты, которые дадут возможность выпускникам более эффективно подготовиться к тестированию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"Пробное ВНО пока отложено, поскольку даты его проведения напрямую зависят от продолжительности карантина. И это время – возможность подготовиться к тестам лучше. Материалы, размещенные Украинским центром оценивания качества образования в личных кабинетах участников пробного ВНО, дадут возможность увидеть процесс тестирования собственными глазами, исследовать его инструменты и подготовиться психологически", – отметила в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Материалы размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Так, участники имеют возможность подробнее ознакомиться с самой процедурой проведения ВНО: просмотреть информационные видео, поработать с тестами, попрактиковаться в заполнении бланков ответов и научиться эффективно распределять время.

"После того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется, все зарегистрированные участники смогут пройти пробное ВНО в привычном формате. О дате его проведения будет сообщено дополнительно", - добавили в Минобразования.

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Как сообщалось ранее, сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году будут переноситься на более поздние даты, продление карантина также изменит и сроки проведения вступительной кампании.

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ВНО, Минобразования, Карантин.
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