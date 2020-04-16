Пандемия Covid-19: почти 16 тысяч украинцев воспользовались системой "Защита"

Новости Украины:Почти 16 тысяч украинцев обратились за помощью в рамках программы "Защита".

За помощью в заграничных дипломатических учреждениях Украины в связи с распространением коронавируса и в рамках программы "Защита" обратились 15 984 гражданина.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

В частности, отмечается, что 15 984 гражданина Украины обратились за помощью в заграничных дипломатических учреждениях в рамках системы "Защита". Также сообщается, что 174 украинцев проходят лечение за рубежом.

Количество украинцев, которые выздоровели и умерли от осложнений не изменилась – 26 и 6 человек соответственно.

Как сообщалось, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако, на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.

Заграничные дипломатические учреждения Украины развернули специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы остаются за пределами Родины.