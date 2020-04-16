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Какой будет погода в Чистый четверг и на Пасху: синоптики дали прогноз до конца недели

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Какой будет погода в Чистый четверг и на Пасху: синоптики дали прогноз до конца недели
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в четверг, 16 апреля, осадков не ожидается, лишь на северо-востоке страны местами возможен небольшой дождь, днем ​​13-18° тепла.

В ближайшие сутки, 16 апреля, теплый воздух с запада Европы распространится в большинство областей Украины, сообщил Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь на северо-востоке местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла, в западных областях до +21°, на крайнем востоке страны +9-14°.

В Киеве в четверг без осадков, порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 апреля самая высокая температура днем была +26,8 в 1972г., самая низкая ночью -3,9 в 1898г.

Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Погода в Украине в четверг, 16 апреля, будет преимущественно солнечной и теплой. Воздух в среднем прогреется до +16... +18 градусов. В то же время осадков в основном не будет. Только дожди утром в восточных областях.

По словам синоптика Натальи Диденко, причина такой погоды – территорию Украины покинул атмосферный фронт, который принес сюда не очень ожидаемый снег и дождь. Поэтому 16 апреля в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление.

Таким образом, в четверг температура воздуха существенно повысится. Днем столбики термометров покажут до +12... +18 градусов, а иногда и до +20 градусов. Правда, завтра в течение дня будет преобладать сильный, до штормового, ветер. Его направление изменится с северо-западного на юго-западный.

В Киеве 16 апреля также можно будет наблюдать сильный юго-западный ветер. Температура воздуха в столице днем повысится до +16... +18 градусов. А в течение дня будет преобладать сухая погода.

Прогноз погоды на четверг, 16 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +18... +20
  • Львов – +19... +21
  • Ивано-Франковск – +18... +20
  • Тернополь – +18... +20
  • Черновцы – +18... +20
  • Хмельницкий – +18... +20
  • Луцк – +18... +20
  • Ровно – +18... +20
  • Житомир – +16... +18
  • Винница – +17... +19
  • Одесса – +16... +18
  • Николаев – +16... +18
  • Херсон – +15... +17
  • Симферополь – +14... +16
  • Кропивницкий – +16... +18
  • Черкассы – +16... +18
  • Чернигов – +14... +16
  • Сумы – +14... +16
  • Полтава – +15... +17
  • Днепр –+14... +16
  • Запорожье – +15... +17
  • Донецк – +12... +14
  • Луганск – +11... +13
  • Харьков – +12... +14
  • Киев – +16... +18

В пятницу, 17 апреля,  в Украине без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части страны порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных областях, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 14-19° тепла, на юге и Закарпатье до 23°, в северной части 9-14°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

18 апреля сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь ночью и утром в северных, центральных и восточных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, на юге и Закарпатье до 23°, в северной части 9-14°, на крайнем юге до 18°.

В течение 18 апреля в Киеве синоптики обещают без существенных осадков, лишь ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

19 апреля в Украине ночью без осадков, днем в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-14° тепла, в южной части и на Закарпатье 12-17°.

В воскресенье, 19 апреля, в столице без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-13° тепла.

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

20 апреля прогнозируются небольшие и умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом (ночью в большинстве западных областей без осадков); температура ночью 1-6° тепла, на западе в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-12° тепла; на юге ночью 3-8° тепла, днем 9-15°.

20 апреля ожидается небольшой дождь в Киеве; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua

Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды, Чистый четверг, Погода на Пасху.
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