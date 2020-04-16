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Четверг, 16.04.2020
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Без школьных звонков: Минобразования рекомендует не проводить выпускные мероприятия

Без школьных звонков: Минобразования рекомендует не проводить выпускные мероприятия
16:55 Сегодня Телеграф Укринформ vesti-ua.net

Новости Украины:В связи с карантинными мерами и распространением коронавируса МОН не рекомендует учебным заведениям проводить выпускные мероприятия.

Министерство образования и науки советует школам не проводить последние звонки и выпускные вечера.

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и завершения учебного года, который обнародован на сайте Министерства образования и науки.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в письме. 

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Кроме этого, в министерстве обратили внимание, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено до 15 июня 2020 года. 

Как сообщалось ранее, в связи с введением в Украине противоэпидемических мер Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании.

Так, предполагалось при завершении карантина в начале мая: пробное ВНО - май, основная сессия ВНО - с 25 июня до 17 июля, результаты ВНО - не позднее 31 июля. Дополнительная сессия ВНО - с 28 июля по 11 августа. Выдача аттестатов - начало августа. Вступительная кампания - с 1 августа регистрация электронных кабинетов для поступления. Творческие конкурсы, вступительные экзамены - с 1 по 12 августа (на контракт - до 22 августа). Прием документов в ЗВО - с 13 по 22 августа, зачисление на бюджетные места - до 1 сентября. Начало учебного года для студентов 1 курса - 15 сентября.

Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году 

В случае завершения карантина в начале августа МОН предлагало следующий сценарий: пробное ВНО - июнь-начало августа, основная сессия ВНО - с 17 августа по 4 сентября, результаты ВНО - не позднее 17 сентября. Дополнительная сессия ВНО - с 22 сентября по 6 октября. Выдача аттестатов - вторая половина сентября. Вступительная кампания - с 25 сентября регистрация электронных кабинетов для поступления. Творческие конкурсы, вступительные экзамены - с 25 сентября по 3 октября (на контракт - до 13 октября). Прием документов в ЗВО - с 4 по 13 октября, зачисление на бюджетные места - до 23 октября. Начало учебного года для студентов 1 курса - 2 ноября.

Ранее основная сессия ВНО была определена с 21 мая по 15 июня.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

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Украина, Минобразования, МОН, Карантин, Выпускной.
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