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Украина может остаться без благодатного огня

Украина может остаться без благодатного огня
15:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Митрополит Епифаний заявил о неуверенности, что в Украину будет привезено благодатный огонь.

Украинские церкви могут не получить благодатный огонь из Иерусалима в этом году.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году не известно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения , но мы не настаиваем на этом", - заявил он в интервью "Радио Свобода".

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Епифаний уточнил, что поступало предложение нанять чартер для того, чтобы доставить благодатный огонь в Украину, однако он склонен отказаться от этого предложения.

"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезено благодатный огонь", - объяснил он.

В то же время он сообщил о планах провести переговоры с представителями власти о необходимости привезти огонь для всех церквей или не привозить его вообще.

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Ранее посольство Израиля в Украине сообщило, что схождение благодатного огня состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников. Также сообщалось, что представители ПЦУ передали послу Израиля в Украине лампадку для благодатного огня.

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Иерусалим, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Благодатный огонь, Епифаний, ПЦУ, Covid-19.
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