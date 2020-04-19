Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 20 апреля.

Акулинин день

В этот день православные чтят память мучеников Руфина и Акилины, которые обратили в христианство 200 римских воинов. При императоре Максимине двух святых казнили.

По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц. А чтобы обезопасить себя, идя по воду, брали с собой пучок полыни — отпугнуть водяных дев. В противном случае они могли защекотать человека до смерти.

На Акулину примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время "дождь на Акулину — хорошая калина". Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.

Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину — такова она будет и 20 сентября.

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

Преподобный Георгий, митрополит Митиленский, — добродетельный и смиренномудрый монах, с самых юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и всем людским добродетелям.

В период царствования Льва Исаврянина (716—741) святой претерпел гонения от иконоборцев и получил именование Исповедника.

В годы царствования Константина Порфирородного (780—797) святой Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилены (Mytilene), главного города живописного греческого острова Лесбоса.

Всю жизнь преподобный Георгий был образцом целомудрия и чистоты, летописцы сравнивали его жизнь с жизнью ангела. Он имел дар чудотворения, благодаря которому исцелял многие болезни, в том числе и считавшиеся неизлечимыми. Из многих обращавшихся к нему преподобный Георгий изгонял нечистых духов.

Более того, святитель отличался милосердием, всегда щедро помогал нуждающимся, обездоленным и малоимущим.

На закате своей благородной жизни в 815 году, во время царствования иконоборца Льва Армянина (813—820), митрополит Митиленский был изгнан из города и сослан в Херсонес. Там и завершил свой земной путь. В час его кончины над городом Митиленой на небе воссияла яркая звезда.

День поисков смысла жизни

Утро человек начинает с чашки тонизирующего напитка, завтрака или сигареты натощак. Злые из-за постоянного недосыпания люди спешат сделать запланированное. Им некогда остановиться и задуматься над тем, зачем эти движения, в чем высшее предназначение человека. С целью размышления над этими вопросами придуман праздник.

День поисков смысла жизни отмечается ежегодно 20 апреля. Создатели праздника и причина его возникновения неизвестны.

Человек живет, не думая, на что тратится бесценное время. Только с приходом старости люди сожалеют о бесцельно проведенных часах, днях, годах. Синонимом старости считается мудрость. Но что с ней делать, если жизнь уже пролетела. Остается передать ее подрастающему поколению.

Праздник призывает задуматься над скоротечностью времени и человеческом наследии. Тема дня содержит в себе вопрос поколений, которые так и не нашли универсальный ответ. Он продолжает мучить и будоражить умы ученых мужей, философов, поэтов и писателей.

Над смыслом жизни задумывался еще древнегреческий философ Сократ. Аристотеля и Эпикура тоже волновала эта тема. Уильям Джеймс, американский психолог, считал, что смысл стоит создавать, а не искать. Такая постановка вопроса не раз становилась темой жарких диспутов и спокойных размышлений. У религии есть свои подходы и теории по поводу смысла жизни и его поисков. Причем иногда они противоречат друг другу.

День китайского языка

День китайского языка (кит. 聯合國中文日), отмечаемый ежегодно 20 апреля, был учрежден тогда же, когда и дни других официальных языков ООН, — в 2010 году. С этим предложением выступил департамент организации, отвечающий за связи с общественностью.

Целью языковых дней ООН является поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а также обеспечение равных возможностей для использования всех шести официальных языков в рамках системы Организации.

День китайского языка установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма.

Впервые имя Цан Цзе упоминается в философском трактате 3 века до нашей эры "Сюнь-Цзы". Там говорится: "Были многочисленные опыты по созданию письменности, но лишь знаки, созданные Цан Цзе, были приняты и существуют доныне". Со временем древний ученый приобрел мифологические черты, его стали изображать с четырьмя глазами, что символизирует его особенную прозорливость.

Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов. Впрочем, для повседневного обихода хватает 3–5 тысяч символов. Кроме того, это один из самых древних языков, существующих на планете.