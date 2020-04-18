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Зеленский - украинцам: Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив

Зеленский - украинцам: Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив
11:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства поздравил граждан Украины с наступающим Воскресением Христовым.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома.

"Дорогие украинцы! Я поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником – Светлым Воскресением Христовым! В этом году Украина, как и весь мир, будет отмечать Пасху дома. И поскольку празднование будет нетрадиционным, то и поздравление должно быть немного нетипичным", - говорится в поздравлении главы государства, распространенном его пресс-службой в субботу.

"Пасха – это победа жизни над смертью. Это – праздник радости. Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин через Интернет. В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю пасху, самую вкусную, потому что она будет сделана своими руками. Каждый хозяин может сделать мясные лакомства. И вместе со своими детьми мы все будем рисовать писанки и крашанки, замазывая при этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг. И я уверен, что после него все блюда, приготовленные вместе, будут вкуснее в сто раз. И домашняя колбаска с хреном, и сало, и вареники, и рулеты, а самое главное – мы вспомним, что украинская кухня лучшая в мире", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что Пасха в этом году празднуется дома, и пожелал, чтобы после выходных и после карантина украинцев "пугали цифры на весах, а не цифры на термометре". "Пасха – это праздник единения. И сегодня вся наша страна объединена одним-единственным желанием – выйти на улицу. Понимаю, как это, потому что сам с утра до вечера сижу в кабинете. Скажу больше: надеюсь, это не государственная тайна, но в этом кабинете даже не открываются окна. Но сейчас я дома, у меня выходной. Да, у президента тоже бывает выходной. Президент тоже человек", - указал он.

Зеленский напомнил, как в детстве многих родители не пускали на улицу.

"А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть. Это - забота. Когда мы все остаемся дома – это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а, следовательно, ее будущего", - сказал он.

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"А еще Пасха – это праздник искренности и открытости. Знаете, почти весь мой рабочий день – это встречи, совещания, звонки, переговоры. Так много говоришь, а, вернувшись домой, только одно желание – помолчать. Я недавно понял, что на самом деле в такие моменты я не молчу. Я обращаюсь к Богу. И тут я ничем вас не удивлю – ибо все, хотя и разными словами, но просим Всевышнего об одном и том же. Чтобы наши родители жили дольше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы внуки не кашляли, чтобы любимые люди были всегда рядом, чтобы в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы - поможем Богу. Остаемся дома!", - отметил президент.

Зеленский призвал украинцев помнить мудрость Нагорной проповеди Христа: "не стоит выставлять собственную праведность напоказ". "Сильная вера – это вера в нашем сердце. Пусть в наши сердца придут добро, свет и милосердие. Пусть в наши дома придут радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю придет мир, мир и еще раз мир. Желаю всем здоровья, Божьей благодати и вкусной пасхи!", - сказал он, поздравляя украинцев с предстоящим праздником.

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Пасха, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ, Пасха 2020.
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