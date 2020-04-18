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Зоря: Мы выполняем заповедь Господню, оставаясь на Пасху дома

Зоря: Мы выполняем заповедь Господню, оставаясь на Пасху дома
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в ПЦУ рекомендуют не выходить из дома на Пасху.

Соблюдая карантин и оставаясь на Пасху дома, мы придерживаемся одной из крупнейших заповедей - любви к ближнему.

На этом акцентировал официальный представитель Православной церкви Украины Евстратий Зоря в эфире одного из телеканалов.

"Позиция Священного синода и предстоятеля Православной церкви Украины - мы с самого начала за введение карантинных мер. Обращаемся к нашим верующим с просьбой максимально придерживаться тех норм и ограничений, установленных для нашего блага. И делать это не только потому, что это предписано государством. Но это также проявление нашего исполнения одной из двух крупнейших заповедей - любви к ближнему. Мы, заботясь о здоровье и добре наших ближних, должны делать все для того, чтобы не подвергать ни их, ни самих себя опасности заболевания", - подчеркнул Евстратий. 

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Поэтому, отметил он, в эти особые дни, дни Страстной недели, Пасхи, Православная церковь Украины призывает оставаться дома и участвовать в совместном Богослужении с помощью трансляции.

Он добавил, что церковь предложила несколько способов относительно освящения пасхальных блюд. 

"Многие священники уже освящают те пасхи, которые поступают в торговую сеть, и люди могут с соответствующей отметкой приобрести освященные пасхальные приношения. Также Укрпочта, некоторые другие сервисы доставки организовали возможность заказать уже освященные блюда для того, чтобы их доставили в этот день домой. Если одним из соответствующих определенных церковью способов человек не смог получить пасхальные приношения к своему столу, он может это сделать самостоятельно - церковь предоставила такое благословение именно на этот день, после того, как молитвы будут объявлены в храме, в конце богослужения, можно будет освятить эти пасхальные приношения той святой водой, которая есть в доме", - рассказал представитель ПЦУ.  

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В то же время он посоветовал во время трансляции богослужения не просто просматривать его "как некое зрелище, а именно находиться в своем доме как в части храма - стоя перед иконой, перед зажженной свечой или лампадой, приобщаясь к общей молитве". Кроме того, соблдая карантин, не нужно в этот день собираться, отмечать этот праздник с другими людьми, как это обычно мы привыкли делать.

Евстратий отметил также, что церковь постановила перенести традицию посещения кладбищ, мест захоронения умерших на 6 июня, на Троицкую родительскую субботу.

"Поэтому через неделю после Пасхи, на так называемые поминки, на поминальные дни не нужно отправляться на кладбища и совершать поминальные обряды. Это можно будет сделать – надеемся, что к тому времени уже карантин закончится, - перед днем Святой Троицы 6 июня", - сказал Зоря.

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Как сообщалось, в Украине из-за распространения коронавирус до 24 апреля действуют карантинные ограничения, которые требуют соблюдения социальной дистанции.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.

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Украина, Церковь, Карантин.
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