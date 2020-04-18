Так болен или нет: Мнения СМИ и УПЦ МП о состоянии здоровья митрополита Онуфрия разделились

Новости Украины:В Украине мнения СМИ и УПЦ МП, касательно состояния здоровья митрополита Онуфрия, значительно отличаются.

В УПЦ МП заявляют, що ее предстоятель митрополит Онуфрий и управляющий делами митрополит Антоний здоровы и готовятся к Пасхальной Божественной литургии.

Соответствующий пост опубликован на странице Центра информации УПЦ МП в Facebook на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что митрополиты Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом.

"В настоящий момент митрополит Онуфрий готовится к литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии", - говорится в посте.

В УПЦ МП также сообщили, что митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме в своей резиденции. Отмечается, что "такое решение было принято во избежание скопления верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ".

Ранее издание Религиозная правда сообщило со ссылкой на источники в Киево-Печерской лавре, что у митрополита Онуфрия, митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра обнаружен коронавирус, их госпитализировали.

По информации источника издания, митрополиты Онуфрий и Антоний "проходили тест на коронавирус анонимно и были госпитализированы под чужими именами" с целью "обезопасить УПЦ МП от обвинений накануне Пасхи".

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него сейчас самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутация Церкви", – цитирует издание слова своего источника.

Как сообщалось ранее, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин.

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Православная церковь Украины не будет проводить традиционное освящение пасхальных блюд в храмах и на прихрамовых территориях, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесла на 6 июня.

13 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. В Лавре обнаружено более 100 случаев инфицирования коронавирусом.