Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Со следующей недели начнутся выплаты долгов по зарплате медикам
Со следующей недели начнут выплачивать долги по зарплате медикам
В Украине стремительно растет безработица
В Украине стремительно растет безработица
Бойко раскрыл секрет успеха легендарного Днепра
Бойко раскрыл секрет успеха легендарного Днепра
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 апреля

Так болен или нет: Мнения СМИ и УПЦ МП о состоянии здоровья митрополита Онуфрия разделились

Так болен или нет: Мнения СМИ и УПЦ МП о состоянии здоровья митрополита Онуфрия разделились
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украине мнения СМИ и УПЦ МП, касательно состояния здоровья митрополита Онуфрия, значительно отличаются.

В УПЦ МП заявляют, що ее предстоятель митрополит Онуфрий и управляющий делами митрополит Антоний здоровы и готовятся к Пасхальной Божественной литургии.

Соответствующий пост опубликован на странице Центра информации УПЦ МП в Facebook на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что митрополиты Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом.

"В настоящий момент митрополит Онуфрий готовится к литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии", - говорится в посте. 

Программа НАТО: Украинский "Руслан" доставил в Польшу медгруз (Фото)

В УПЦ МП также сообщили, что митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме в своей резиденции. Отмечается, что "такое решение было принято во избежание скопления верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ".

Ранее издание Религиозная правда сообщило со ссылкой на источники в Киево-Печерской лавре, что у митрополита Онуфрия, митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра обнаружен коронавирус, их госпитализировали.

По информации источника издания, митрополиты Онуфрий и Антоний "проходили тест на коронавирус анонимно и были госпитализированы под чужими именами" с целью "обезопасить УПЦ МП от обвинений накануне Пасхи"

В Украине стремительно растет безработица 

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него сейчас самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутация Церкви", – цитирует издание слова своего источника.

Как сообщалось ранее, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин. 

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса. 

Обмен опытом: В Днепре прошел уникальный телемост с врачами из Уханя (Видео)

Православная церковь Украины не будет проводить традиционное освящение пасхальных блюд в храмах и на прихрамовых территориях, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесла на 6 июня.

13 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. В Лавре обнаружено более 100 случаев инфицирования коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, УПЦ МП, Церковь, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
03 Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии
04 Что нельзя есть, если вы худеете: список
05 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Загрязнение воздуха вокруг столицы: Аваков назвал причину
Загрязнение воздуха вокруг столицы: Аваков назвал причину
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля
Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году: подробности
Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь