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Благодатный огонь: Полиция и Нацгвардия будут охранять церемонию

Благодатный огонь: Полиция и Нацгвардия будут охранять церемонию
17:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Церемонию передачи Украине Благодатного огня будет контролировать Нацполиция.

Сегодня делегация Украинской православной церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Раздача огня будет проводиться возле Свято-Воскресенского храма.

Об этом сообщает Нацполиция. 

"Для обеспечения безопасности и соблюдения карантина возле религиозного учреждения будут нести службу сотрудники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении. 

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Охрану общественной безопасности и контроль за соблюдением карантинных ограничений вблизи храма будут поддерживать столичные правоохранители.

В полиции отметили, что в связи с противоэпидемическими мероприятиями вход в церковь будет ограничен с целью соблюдения правил противодействия распространению коронавируса. Правоохранители призывают священнослужителей и верующих соблюдать нормы карантина ради собственной безопасности и безопасности окружающих.

Как сообщалось ранее, сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемонию схождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую субботу греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. В этом году из-за пандемии коронавируса схождения Благодатного огня в Иерусалиме происходит без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

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Благодатный огонь в этом году будет по специальной процедуре доставяться ко всем православным верующим в разных странах, включая Украину.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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Украина, Карантин, Нацполиция, ПЦУ.
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