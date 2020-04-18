МВД: Ситуация с пожарами в Украине может быть спланированной диверсией

Новости Украины:В МВД Украины допускают, что ситуация с пожарами на Киевщине, может быть следствием спланированной диверсии.

В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а сейчас и в Житомирской области, может быть результатом спланированной диверсии.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк.

"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", - пишет Шкиряк.

Шкиряк также призвал украинцев сообщать об обнаружении фактов и местонахождение предполагаемых поджигателей и диверсантов, которые осуществляют провокации с поджогами в лесных зонах.

16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирской области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и обжига травы в домохозяйствах. Самые большие площади охвачены огнем в Овручском спецлесгоспе вблизи таможенного поста Выступовичи.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.