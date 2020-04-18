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Сколько пожаров зафиксировали за сутки на Киевщине

Сколько пожаров зафиксировали за сутки на Киевщине
17:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Киевской области ГСЧС зафиксировали около 37 пожаров за прошедние сутки.

За последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.

В Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 га, все они уже ликвидированы.

"Пожары происходили: Деснянский район -700 кв. м; Голосеевский район - 500 кв. м; Дарницкий район - 50 кв. м; Святошинский район - 50 м кв.", - говорится в сообщении. 

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В Киевской области зафиксированы 33 очага пожаров травяного настила площадью 26,8 га.

Горят также и торфяники: Обуховский район, с. Безрадичи - 0,4 га; Вышгородский район с. Нижняя Дубечня - 0,2 га.

Кроме того, в КГГА отмечают, что, по информации ГСЧС, продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила в Житомирской области. На территории Выступовического лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. га., а на территории Бережестского лесничества вблизи с. Бережесть - около 700 га.

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В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Здесь наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

Радиационный фон в столице и области - в пределах нормы. Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР /час (норма - 0,030мР/ч); в Киевской области 0,014 мР/час (норма - 0,030 мР/час).

"В воздухе столицы зафиксированы продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и употреблять больше жидкости", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в Управлении экологии и природных ресурсов, в очагах пожаров вокруг Киева происходит тление и горение сухой травы и лесной подстилки. Пожаров достаточно много, как и точек тления, и оттуда поступает в атмосферу города довольно значительное количество продуктов горения.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, утром 18 апреля были зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг.

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Как сообщалось ранее, заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко прокомментировал ситуацию с загрязнением воздуха в городе Киеве, отметив, что имеющиеся показатели оцениваются как некритические для населения.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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Киев, Украина, Пожар, Стихия.
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