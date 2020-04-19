Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Житомирщине и Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары (Фото, Видео)
На Житомирщине и Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары (Фото, Видео)
ООС: Боевики 5 раз нарушали "тишину", трое бойцов ранены
ООС: Боевики 5 раз нарушали "тишину", трое бойцов ранены
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Легенда МЮ мог оказаться в Динамо
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах
Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Смотрите фото (7)
У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
09:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Есть мнение, что это имя трактуется как "младший", что было актуально при совпадении имён отца и сына. Женский аналог имени Павел – Павла, Полла, Паула. Родственное имя для Павла – Паулин (Павлин), женскими формами которого являются имена Полина и Павлина.

Среди христиан наиболее чтимый святой с именем Павел – это апостол Павел, считающийся покровителем Камчатки и Петропавловска-Камчатского, Греции, Мальты, Лондона, Санкт-Петербурга и Познани. У католиков было несколько римских пап с этим именем.

Обычно окружающие тянутся к Павлу. Многие готовы раскрыть ему свои секреты и услышать совет. В общении с Павлом не стоит забывать о его болтливости. Часто он не скрывает свою излишнюю осведомлённость в некоторых вопросах и чужих тайнах. Может даже иногда похвастаться этим. На Павла нельзя долго сердиться. Он всегда готов покорить своим обаянием. Такой человек никогда не будет идти напролом. Для решения трудных вопросов Павел будет искать обходные пути. Он любит философствовать.

Суть Павла не так просто раскрыть. Он бывает достаточно загадочен. Богатый внутренний мир обладателя этого имени сочетается с прекрасным воображением. Кроме этого к одному из главных качеств Павла можно отнести терпеливость. Такой человек стремится к реализации своих целей, что ему нередко удаётся.

Стоит отметить, что у Павла отлично развита интуиция. Он любознателен, но мало, что способно удивить этого человека.

Удивительной способностью Павла является умение всегда объективно оценивать ситуацию. Развитая память и интеллект помогают ему в продвижении по карьерной лестнице. Кроме того, Паша умеет и любит производить впечатление на окружающих. Не редко этот человек бывает самолюбив. Эта уверенность позволяет ему совершать поступки, не основываясь на мнении других людей. В нужный момент он умеет пошутить.

Павел стремится к совершенству во всём. Ему крайне сложно даются поражения. В такие моменты он способен впасть в депрессию

Павел любит женщин. В отношениях с ними часто бывает сентиментальным. В общении с женщинами проявляет свою нежность и ласку. Никогда не скупится. Большое значение придаёт атмосфере встречи. Может быть романтичен. Всегда дарит подарки. В семейной жизни Павлу очень важна не только духовная гармония, но и физическая близость. По своей сущности он очень ревнив, но умеет сдерживать эмоции. Он всегда готов провести время с детьми или помочь жене справиться с домашними делами.

Павел любит, когда в его доме гости. Гораздо реже ходит куда-то сам. За столом ведёт себя спокойно и не злоупотребляет алкоголем. Бывают моменты, когда его поведение становится непонятным для окружающих.

У Павла прекрасно развиты ораторские способности. Он прекрасно может проявить себя, выбрав профессию работника телевидения, учителя или журналиста.

Поздравления

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!

 

Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово

Я тебе желаю, Павел,

Чтоб блистательный успех

Завсегда судьбою правил

Без значительных помех!

 

Чтоб семья тебя любила,

И ценила вся родня,

Чтоб удача приходила,

Счастьем балуя тебя!

Поздравляю тебя, Паша,

От души хочу сказать —

Ты мужчина настоящий,

Таких трудно отыскать.

 

Пожелаю быть успешным,

Под себя весь мир подмять,

И счастливым быть, конечно,

С настроением на "пять"!

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

 

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

Мы желаем тебе, Павел,

Чтобы меньше было правил

И условностей, что часто

Превращают день в ужасный,

Чтоб от новостей хороших

Отдохнуть час невозможно,

Чтоб здоровье было крепким,

Ум — наточенным и метким.

Чтоб работа была легкой,

А очаг семейный — теплым.

Знаменательные события в истории: 19 апреля 2020 года

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.

 

Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.

 

Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.

 

Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

Павел гордый, непреступный,

Будто царь иль император,

Но в душе он очень добрый

И хороший он оратор,

Тост любой он зачитает,

Вышибет слезу из глаз,

А сегодня мы решили

Павлу пожелать от нас

Оставаться другом лучшим,

Мужем верным и отцом,

Ну а после отмечаний

Быть на завтра огурцом!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Поздравления, Картинки, Открытки, 19 апреля, День ангела, Именины, Поздравления в картинках, Поздравления с днем ангела, поздравления в картинках с днем Ангела, Поздравления в стихах с днем ангела, День Павла, Именины Павла, День ангела Павла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Священник рассказал, как можно самостоятельно освятить пасхальную корзину
05 Не вся рыба полезна: виды, которые опасно есть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Минздрава анонсировал проведение селекторного совещания с регионами
Степанов анонсировал проведение совещания с регионами
Трамп грозит Китаю последствиями из-за COVID-19
Трамп грозит Китаю последствиями из-за COVID-19
СМИ: Британские медики будут использовать защитную одежду повторно
СМИ: Британские медики будут использовать защитную одежду повторно
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2020: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь