Минздрав: В Украине лечение от COVID-19 и подключения к аппарату ИВЛ осуществляются бесплатно

Новости Украины:В Минздраве рассказали, что в Украине лечение от коронавируса осуществляется бесплатно.

В Украине лечение больных на COVID-19 осуществляется бесплатно, в том числе подключение к аппарату ИВЛ.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодня у нас в 243 больницах, определенных на борьбу с коронавирусной болезнью, находится 2071 аппарат ИВЛ. Из них задействовано 175 - чуть более 8%. Все лечение, которое проходит в стационарных условиях больных COVID-19, осуществляется бесплатно - за счет государства. В том числе подключение к аппарату ИВЛ", - сказал Степанов.

По его словам, в то же время, решение о подключении пациента к аппарату ИВЛ принимает исключительно врачом, исходя из состояния пациента.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.