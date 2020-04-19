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Карантин на праздники: Ермак провел селекторное совещание с главами ОГА

Карантин на праздники: Ермак провел селекторное совещание с главами ОГА
12:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Ермак провел совещание с главами ОГА, касательно контроля карантина во время празников.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел селекторное совещание с главами ОГА по поводу проблем соблюдения карантинных ограничений во время Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел специальное селекторное совещание с председателями областных государственных администраций. Мероприятие, которое состоялось в субботу вечером, было посвящено соблюдению карантина во время празднования Пасхи и закрытия продуктовых рынков, которые продолжают работать, несмотря на введение временного запрета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании также приняли участие первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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"Было отмечено, что в некоторых областях продолжают работать продуктовые рынки, хотя Министерство здравоохранения запретило работу рынков на время карантина в целях борьбы с распространением коронавируса. Главы ОГА сообщили о мерах, принимаемых в их регионах для усиления контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности запрета уличной торговли и работы рынков", - сообщает пресс-служба. 

Кроме того, на совещании обсуждалась готовность областей к выполнению карантинных требований во время пасхальных богослужений.

"Руководитель Офиса Президента отметил на недопустимости массовых собраний в храмах, ведь это представляет опасность для здоровья и жизни людей. Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно настойчиво призывал граждан праздновать Пасху дома и не допускать скоплений. Андрей Ермак предложил главам облгосадминистраций безотлагательно обратиться к руководству церквей с тем, чтобы они объяснили верующим необходимость оставаться дома, ведь их слова очень весомые для местной общины", - информируют в ОПУ.

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Кроме того, руководители областей должны наладить четкую координацию с Национальной полицией, чтобы оперативно реагировать на возможные вызовы.

Андрей Ермак отметил, что Офис Президента держит ситуацию в регионах на особом контроле, постоянно находится на связи и в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций, готов немедленно отреагировать.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.  

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.

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Украина, Совещание, Карантин, Коронавирус.
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