Аваков о пожарах на Житомирщине: За три-четыре дня преодолеем

Новости Украины:Аваков надеется, что потушить лесные пожары на Житомирщине удастся в течение четырех дней

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что потушить масштабные пожары на Житомирщине, которые продолжаются с 4 апреля, удастся за три-четыре дня.

Об этом он сообщил в Twitter и опубликовал фото пожаров.

"В Овруче с секретарем СНБОУ А. Даниловым, руководителем ОП А. Ермаком заслушали представителей ОГА, ГСЧС, НПУ, Гослесагентства относительно пожаров в регионе. Осуществили воздушный мониторинг над районом пожара", - написал он.

Министр отметил, что спасатели, авиация и 50 единиц техники работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

"Спасены 4 села. За 3-4 дня преодолеем", - отметил Аваков.

В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020

Как сообщалось ранее, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Также огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. По состоянию на сегодняшнее утро спасатели и лесники тушат 9 пожаров.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук сообщил, что длительный процесс тушения лесных пожаров в Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог".

Сегодня, 19 апреля, Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области: суховей, который оборвал электросети, и поджог.

Ранее полицейские задержали нескольких лиц, совершивших поджоги в лесах и вблизи населенных пунктов.