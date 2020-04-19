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Пасха 2020: украинские полярники получили уникальную "привилегию"

Пасха 2020: украинские полярники получили уникальную "привилегию"
18:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украинская церковь в Антарктиде стала единственной, где состоялась полноценная служба.

Церковь Святого Владимира на украинской полярной станции "Академик Вернадский" стала единственным храмом, где состоялось праздничное богослужение с мирянами.

Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Как ни странно, сегодня наши полярники получили уникальную "привилегию" - станционная церковь Св. Владимира сегодня является единственным храмом Поместной Православной Церкви Украины, где состоялось полноценное личное праздничное богослужение и верующие имели возможность праздновать все вместе", - говорится в сообщении.

Полярники отмечают, что это не нарушение правил карантина – Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса.

Кроме того, в воскресенье, 19 апреля, на станцию должны прибыть зимовщики 25-й Украинской Антарктической экспедиции, которые заменят 24-ю и летний сезонный отряд. Уже вечером две воссоединенные команды смогут праздновать Пасху вместе.

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Как сообщалось ранее, в воскресенье 19 апреля христиане восточного обряда отмечают величайший праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

В этом году украинцев призвали остаться дома на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным полиции, украинцы поняли опасность эпидемии коронавируса и праздновали Пасху преимущественно дома. В частности, только 130 тысяч верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 миллиона в прошлом году.

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Одновременно полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений в Святогорской Свято-Успенской лавре, где собрались более 300 человек в пасхальную ночь.

Кроме того, рассматривается вопрос о нарушении условий карантина во время Пасхального богослужения в Почаевской лавре на Тернопольщине.

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Антарктида, Пасха, НАНЦ, ПЦУ.
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