В Украине ожидает похолодание и сильный ветер

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 20 апреля, погоду Украины будет определять холодный воздух, пришедший с севера Европы, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в южных и восточных областях дождь, на Сумщине и в Днепропетровской области местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 9-14° тепла, на юге страны и в Закарпатье до 17°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°; температура днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 апреля самая высокая температура днем была 28,5 тепла в 1943г., самая низкая ночью 2,1 мороза в 1987г.

Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 20 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +7...+9

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10

Киев – +7...+9

На 21 апреля синоптики прогнозируют в Украине ночью без осадков, днём, кроме юга и запада, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, кроме крайнего юга, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днём 8-13° тепла, в Закарпатье до 18°.

В Киеве 21 апреля ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днём 10-12° тепла.

Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua

В Украине 22 апреля ночью без осадков, дождь возможен лишь на крайнем востоке, а днем по стране, кроме северных областей, местами небольшой дождь.

22 апреля на юге, 23 апреля в западных и северных областях дневная температура - 10-15°.

Прогноз погоды на 22 апреля, фото: meteo.gov.ua

23 апреля по Украине осадков не прогнозируют.

Ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°; днем 6-12° тепла.

В Киеве 22- 23 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 22 апреля 7-12°, 23 апреля 10-15°.

Прогноз погоды на 23 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.